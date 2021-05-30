Путін зруйнував Мінські угоди паспортизацією жителів ОРДЛО – Клімкін

Президент Росії Володимир Путін зруйнував Мінські угоди паспортизацією жителів окремих районів Донецької та Луганської областей, заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Путін зруйнував Мінські угоди своєю паспортизацією. Я постійно на цьому наголошую. На цій основі нам потрібна нова стратегія. І на цій основі нам потрібен новий підхід до окупованого Донбасу. Ніщо інше не працює», – сказав Клімкін в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він припускає, якщо президент США Джо Байден з президентом Росії Володимиром Путіним домовляються, що продовжується реалізація Мінських домовленостей, росіяни «піднімуть це на щит» і скажуть: «бачите, ну Байден за, ну давайте, ось наш сценарій».

«За «нашим» сценарієм російські громадяни інкорпоруються в Україну. Це руйнує українську державність. Це 100% руйнує! І реально нас нікуди не веде. І реалізується путінський найкращий сценарій – України немає», – вважає Клімкін.

На початку травня Міністерство внутрішніх справ Росії повідомило, що за два роки Росія видала за спрощеною системою понад 527 тисяч паспортів жителям сходу України.

У травні 2019 року Путін підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу. МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням і вимагало, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами. Частина країн ЄС оголосила, що підтримує Україну, і ці документи не визнаватиме.