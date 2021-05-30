Радіо Свобода Weekly: Що Порошенко, Медведчук, Коломойський думають про закон Зеленського щодо олігархів?

Зеленський проти олігархів: що Порошенко, Медведчук, Коломойський думають про ініціативу президента?

27 травня видання «Дзеркало тижня» опублікувало фрагменти ймовірного законопроєкту про олігархів. Про що саме йдеться? Та чого в оприлюднених фрагментах ймовірного законопроєкту більше – «юридичного трешу» чи «революційних змін»?

А також що про таку ініціативу президента думають ті, кого називають «олігархами»? Чи вбачають у ній загрозу для себе та своїх активів? Як оцінюють свою впливовість? Та чи вважають самі себе олігархами? Читайте їхні ексклюзині коментарі у матеріалі Софії Середи.

Після розслідування «Схем» прокурори САП ініціювали конфіскацію квартири депутата Волинця

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про цивільну конфіскацію активів народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця. Йдеться про квартиру в Києві, яку депутат придбав влітку 2020 року за понад сім з половиною мільйонів гривень.

Як встановили «Схеми», Волинець не вказав в декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на її купівлю. У коментарі журналістам він пояснив, що грошима допомогла «жінка, з якою він проживає», але не згадав про неї у звітності, бо вважав «необов’язковим».

Затримання Протасевича у Мінську – головне

Примусова посадка рейсового літака в Мінську 23 травня та затримання його пасажира, білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича – досі є серед головних тем у Європі. Затриманий літак змінив міжнародний порядок денний приблизно так, як у червні 2014 року змінило ситуацію знищення пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі, констатує у своїй колонці політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников і аналізує як скандал вплинув на зустріч Путіна і Лукашенка.

Розповідаємо головне, що варто знати про цю історію:

Із півночі 29 травня Україна закрила своє небо для білоруських літаків. Також у Києві заявили, що підготували власний пакет санкцій проти білоруського режиму «на знак солідарності з Європейським союзом».

Протасевич і Донбас: чому Лукашенко намагається зв'язати ім'я журналіста з війною в Україні

Силові структури Лукашенка і він сам звинуватили Протасевича ще й у тому, що він нібито «воював на Донбасі» в лавах полку «Азов». Однак наразі невідомо, чи включили це твердження в офіційні звинувачення щодо журналіста. Позиція Романа Протасевича, його родини, а також засновника полку «Азов» Андрія Білецького – білорус був на Донбасі лише як журналіст.

Навіщо Лукашенкові підіймати тему Донбасу в справі проти Протасевича, чи є докази його участі в бойових діях, та як варто діяти офіційному Києву? Про це розпитало фахівців Радіо Свобода.

Клімкін: боюся, що Путін нам не дасть нормально відсвяткувати 30-річчя Незалежності

Вимушена посадка літака у Мінську – реакція ЄС на дії Лукашенка адекватна? Чого очікувати від зустрічі президентів Байдена і Путіна? Навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним? «Плівки Бігуса»: яким був вплив Медведчука за Порошенка?

Про це та інше висловив свою думку в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Далі про те, що ви могли пропустити:

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу «Північний потік-2», оскільки проєкт майже закінчений, а санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками.

Суд скасував «регіональний статус» російської мови в Харкові. Рішення міської ради від 2012 року визнане протиправним та нечинним. У міськраді Харкова заявили, що оскаржуватимуть рішення суду.

В Україні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад мільйон людей. Завершили вакцинацію майже 124 тисячі людей. Це 0,3% населення. Темпи вакцинації в Україні є одними з найнижчих у Європі.

Журналісти оприлюднили нову порцію «плівок Медведчука». За даними розслідування Bihus.Info, Медведчук причетний до того, що трубопровід «Самара – Західний напрямок» повернувся під контроль російської «Транснефти» попри рішення Вищого господарського суду України.

Інститут модернізації змісту освіти розповів, як у шкільному підручнику з’явилося посилання на порносайт: автор підручника вказував його як джерело інформації, але потім сайт не оновлювався, а зрештою відбулася перереєстрація домену. Казус виправили.

Буремні 90-і, «Крим наш» і єдиний народ росіян, білорусів та українців. Викриваємо міфи, що Путін насаджує про Росію

Британський Chatham House, відомий аналітичний центр в сфері міжнародних відносин, випустив звіт про популярні міфи, що сьогодні поширюють Кремль і прокремлівські медіа. Ось деякі з них: Росії обіцяли, що НАТО не буде розширюватися, Росія і Захід «однаково погані» і варті одне одного, Захід повинен поліпшити відносини з Росією, навіть якщо вона не йде на поступки, оскільки це занадто важливо.

Чотирнадцять міфів і чотирнадцять спростувань – читайте тут.

Портрет Путіна з вирваних зубів виставлений на аукціон

Художниця з російської Уфи Євгенія Хайбулліна створила портрет Путіна з близько 500 вирваних зубів. Вона відреагувала на його погрози вибити зуби тим, хто з-за кордону зазіхне на російський Сибір. Художниця вважає: російські чиновники, силовики та олігархи загрожують російським нацбагатствам більше, ніж зовнішні сили. Зараз вона виставила цю роботу на аукціон, а частину грошей планує віддати сибірським екологічним організаціям.

Графіті Софії Київської: результати 15-річного дослідження

Подивіться на таємниці, залишені нашими пращурами на стінах Софії Київської. Історик Вячеслав Корнієнко 15 років досліджував графіті тисячолітньої святині і нещодавно презентував результати роботи. У Київській державі, в Україні-Русі, окрім писемної церковнослов’янської мови, існувала розмовна, наближена до сучасної української. Детальніше – у фотогалереї.

Батьки Діми Свічинського зібрали 2,05 млн доларів на ін’єкцію від смертельної хвороби. Але це тільки початок

Тримісячна кампанія зі збору коштів для маленького Дмитра Свічинського з Одеси завершилася на 10 днів раніше від запланованого. Люди по всій Україні пекли печиво, продавали зустрічі з собою на аукціонах і перераховували від 1-2 гривень до кількох тисяч, аби зібрати 2,3 мільйона доларів на ін’єкцію, без якої дитина не доживе до двох років. Зрештою сума виявилася меншою завдяки знижці від американської клініки, а останні 30% суми доклав невідомий благодійник.

Попри успіх, батько хлопчика Віталій Свічинський не планує зупинятися – ще понад 200 сімей в Україні, за неофіційними даними, потребують лікування від спінальної м’язової атрофії.

Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щонеділі о 15-й годині якраз до вашої післяобідньої кави. Підписатись на розсилку можна тут.