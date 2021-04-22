«Шукайте жінку»: «Схеми» виявили приховані активи, «забуті» нардепами в деклараціях (розслідування)

Майже 800 тисяч декларацій – таку кількість нових звітів про свої статки українські посадовці подали до електронного реєстру Нацагентства з питань запобігання корупції. У них вони мали вказати доходи і активи, які вони отримали чи придбали, або чого навпаки позбулись у 2020 році.

«Схеми» проаналізували декларації, подані народними депутатами. І знайшли декілька випадків, коли в документах бракує певної інформації – що може становити корупційне правопорушення.

Один із депутатів не вказав дружину, а разом з нею – численне елітне майно та бізнес; інший – фінансово не обґрунтував, яким чином йому вдалося покращити житлові умови в столиці; ще один обранець приховав курортну віллу за кордоном, якою, як встановили журналісти, володіє роками. Усі ці нардепи з різних фракцій та груп, але їх об’єднує дещо спільне – вони голосували за пом’якшення покарання за неправду в деклараціях.

Нардеп Сергій Шахов – член депутатської групи «Довіра».

Що варто знати про цього парламентаря?

У Верховну Раду Шахов пробував потрапити тричі. Перші спроби невдалі – у 2012 та 2014-му.



Тоді журналісти та громадські активісти фіксували порушення ним виборчого законодавства. А в 2013 році МВС навіть оголошувало його в розшук – у зв’язку з ймовірним підкупом виборців. Сам Шахов називав ці звинувачення політично вмотивованими. «Саме Пшонка давав команду мене заарештувати, це був 2013 рік», – згадував нардеп.

У 2016-му, на проміжних виборах, Сергій Шахов таки вперше зайшов до парламенту – обрався за мажоритарним округом у Луганській області від партії «Наш Край». Втім, тоді теж не минулося без скандалів. Громадська мережа «Опора» припускала, що на користь Шахова його партія здійснювала підкуп виборців, а представники громадського руху «Чесно» нарахували близько трьох десятків технічних кандидатів Шахова.

Вдруге Шахов був обраний до складу нинішньої Верховної Ради, у 2019-му – вже як самовисуванець.

Згодом він приєднався до депутатської групи «Довіра» – більшість членів якої, як проаналізував громадський рух «Чесно», є фігурантами журналістських антикорупційних розслідувань.

Крім того, паралельно з депутатством, Шахов вирішив балотуватися на пост міського голови Києва – та господарські здібності йому, схоже, не дуже допомогли. Зрештою, за нього проголосувало менше від 1 відсотка киян.

Окрім політики, за плечима Шахова – бізнес. Із середини 2000-х він був співвласником компаній, що спеціалізуються на будівництві, виготовленні цегли, фінансових і юридичних послугах.

Однак, ще на початку 2010-х зі складу засновників цих фірм він вийшов, тому, судячи з декларації, зараз живе на одну депутатську зарплату та має доволі скромні заощадження.

Декларує депутат, що мешкає в квартирі, оформленій на його сина. А як насправді?

Двоповерховий будинок у «Сонячній долині» під Києвом

Елітне котеджне містечко «Сонячна долина» у Київській області.

Це – місце проживання чималої кількості українських бізнесменів та політиків. Серед іншого, там є маєток в родини експрем’єра Володимира Гройсмана.

А навесні 2020-го «Схеми» знайшли там будинок дружини чинного міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка, який той спочатку «забув» внести у декларацію.

Втім, цього разу журналістів зацікавив інший особняк: двоповерховий будинок площею понад 600 квадратних метрів. З території якого – доступ до водойми.

На сайтах з продажу нерухомості такі котеджі у «Сонячній долині» оцінюються у понад 1,5 мільйони доларів.

Конкретно про цей будинок ЗМІ писали в березні 2020 року. «Саме тут, у Романкові проживає народний депутат, який першим серед українських парламентарів захворів на коронавірус», – йшлося тоді у довідці начальника Обухівського відділу поліції, опублікованій у ЗМІ.

Згодом, сам Шахов записав удома відео, в якому підтвердив, що захворів, і не спростував, що мешкає в «Сонячній долині». Крім того, він додав, що коронавірус виявили не лише у нього, а й у його дружини.

«Дружина хворіла всього-на-всього два дні», – розповідав він сам невдовзі.

От тільки ані про будинок в «Сонячній долині», ані про дружину у свіжій декларації нардепа за 2020-й – ні слова. Втім, як і в попередній звітності, за 2019 рік.

Шахов: «забув» згадати в декларації дружину і її багатомільйонні активи

«Схеми» звернули увагу на одне з фото, яким Сергій Шахов проілюстрував свій допис із привітаннями з Новим 2021 роком. На ньому зображений нардеп із дітьми та жінкою, яку він обіймає.

Її можна побачити і на інших, більш ранніх сімейних світлинах депутата. Зокрема, зі святкування Великодня в 2020 році...

І в 2019-му. Зокрема, фото було підписано так: «Освятили пасочки всією родиною! Зі святом всіх!»

Виходить, за словами Шахова, ця жінка була частиною його родини – щонайменше з 2019 року? Але чому тоді він не згадує її в декларації?

«Схемам» вдалося встановити ім’я ймовірної цивільної дружини депутата Шахова. Її звати Інна Журба. І саме на неї записаний елітний будинок у «Сонячній долині», про який йшлося у новинах щодо хвороби депутата.

Але і це ще не все.

Інна Журба володіє також низкою численного майна. У неї, зокрема:

27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів – за площею це як майже 13 Маріїнських парків у столиці;

ще один котедж у «Сонячній долині»: удвічі більшого розміру, ніж той, який у ЗМІ називали помешканням Шахова.

Та й це ще не все. У травні 2020-го Інна Журба стала власницею восьми квартир і восьми паркомісць в елітній багатоповерхівці на Печерську. Квадратний метр площі у цьому будинку коштує понад 2000 доларів. «Схеми» підрахували орієнтовну вартість квартир та паркомісць, сумарно: Інна Журба мала би викласти за цю елітну нерухомість майже 1 мільйон 800 тисяч доларів – тобто 48 мільйонів гривень.

Чи мала вона для цього достатньо власних коштів?

Згідно з реєстром юридичних осіб, Журба співволодіє кількома компаніями. Та ще в кількох була власницею раніше: зокрема, до квітня 2020 року вона мала третину статутного капіталу в компанії «Мрія-плюс». Фірми, від якої вона через два тижні після виходу зі складу учасників отримала численну нерухомість.

«Мрія-Плюс» вже фігурувала у ЗМІ у зв’язку із забудовою валів Київської фортеці, через яку київською прокуратурою була відкрита кримінальна справа. Тоді «Київміськбуд» звів багатоповерхівку в охоронній зоні Києво-Печерської лаври. На землі, яка належала саме «Мрія-плюс».

Однак, як з’ясували тоді журналісти, частка Журби, схоже, належала їй лише номінально. Колишній кандидат у мери Києва підприємець Сергій Думчев у інтерв’ю відкрито заявляв, що згаданою компанією він співволодіє із… Сергієм Шаховим: «У 2003 році ми купили «Мрію» 50 на 50 з Борисом Бронштейном. Потім він продав свою долю Шахову, з ним у мене ніколи не було фінансових суперечок, цього цілком достатньо для партнерства».

Хоча сам Шахов це спростовував.

Виходить, на Журбу частка в цьому бізнесі оформлена лише номінально? А як щодо інших фірм, де жінка виступає засновницею: це бізнес її власний чи депутата Шахова?

Наприклад, компанія з управління нерухомим майном у столиці – «Центр да Вінчі». У власності цієї фірми більше від половини будівлі в центрі Києва, неподалік посольств Франції, Італії та Словаччини. А ще – майже три десятки паркомісць у цьому будинку. І як їй вдалось стати власницею такої великої кількості елітної нерухомості?

І чому у звітності нардепа немає згадок про дружину, а разом із нею – оформлених на неї елітних квартир, котеджів, численних земельних ділянок та бізнесу?

«Схеми» звернулись до Сергія Шахова та Інни Журби з проханням про коментар та передали письмові запитання. На момент публікації відповіді не надійшло. Редакція опублікує їхні відповіді, щойно отримає.

Неправда в депутатських деклараціях: якою може бути відповідальність?

Неправдиві відомості в декларації – це порушення антикорупційного законодавства.

Чи може народний депутат понести покарання за те, що «забув» вказати у декларації власну дружину, а з нею – і низку оформленого на неї майна та бізнесу?

У Нацагентстві з питань запобігання корупції – відомстві, яке контролює та перевіряє декларації посадовців та проводить моніторинг їхнього способу життя – кажуть: довести спільне проживання без належних доказів непросто.

«У нас фактично немає засобів примусу суб’єктів декларування до зізнання в тому, що він проживає з тією чи іншою особою, веде спільне господарство», – відзначає у розмові з журналістами голова НАЗК Олександр Новіков.

Однак спосіб підтвердити спільний побут все ж є. Для цього життям нардепа мають зацікавитися в іншому відомстві – НАБУ – і розпочати своє розслідування.

«Підтвердити ці факти ми можемо наприклад шляхом витребування матеріалів в органів досудового розслідування, якщо вони проводять досудове розслідування по інших фактах і встановлюють фактичне проживання, – розповідає очільник Нацагентства. – Тоді ми можемо взяти такі матеріали, якщо понад 183 дні або 31-е грудня кваліфікувати як недостовірне декларування за рахунок майна, яке оформлене на цих осіб».

Навіть за умов доведення факту, що депутат Сергій Шахов уникнув декларування дружини, відповідальність за це для нього віднедавна послаблена.

Як і чому це відбулося?

Раніше в Україні не було відповідальності для чиновників за приховування своїх реальних статків. Якщо підняти старі, ще «паперові» майнові декларації українських можновладців до 2014 року – там рідко можна побачити елітні авто та маєтки, реальні обсяги коштів та активів, якими вони володіли. Декларації заповнювали «для галочки».

Після Майдану це змінилося: кримінальна відповідальність за неправду в деклараціях схиляла посадовців до дисципліни. Суспільству почала відкриватись повніша картина реального майнового стану українських політиків. А ті, хто намагався це обійти – оформлюючи елітні активи на підставних осіб – ризикували і ставали фігурантами офіційних перевірок та кримінальних проваджень.

Втім, наприкінці 2020-го за поданням народних депутатів, Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей в декларації. Згодом парламентарі під виглядом зупинки відкату реформи швидко ухвалили нове законодавство. Таке законодавство, яке, на думку фахівців зі сфери протидії корупції, передбачає значно м'якше покарання, та й те – за неправду в декларації на дуже великі суми.

Сергій Шахов був у числі тих депутатів, які натиснули кнопку для голосування «за» це нове законодавство. Тож якщо раніше йому загрожувала кримінальна відповідальність аж до позбавлення волі строком на два роки, то тепер за недекларування дружини з мільйонними активами він може отримати або штраф, або обмеження волі – але з особливими умовами.

«Це спеціальний заклад відкритого типу, – відзначає юрист ГО «Центр протидії корупції» Антон Марчук, – там умови тримання значно м’якші, особа може, за певних обставин, за згодою керівництва покидати цей заклад. І ті особи, до яких застосовано таке покарання, можуть вже через пів року після відбуття встановленого терміну клопотати про звільнення від відбування покарання. Тобто фактично ти пів року перебуваєш у цьому закладі – і можеш його залишати. І якщо ти дуже впливовий посадовець, то, я думаю, не буде особливих складнощів».

«За» пом’якшення відповідальності голосував також ще один парламентар, у звітності якого «Схеми», в тому числі, знайшли білі плями.

Волинець і 3,5 млн грн на розширення житла у столиці

Михайло Волинець – народний депутат від фракції «Батьківщина».

Ще з кінця 90-х років Волинець очолює дві організації – Національну профспілку гірників України та Конфедерацію вільних профспілок України. Тобто більшу частину життя відстоює «права трудящих».

Втім, діяльність Волинця як голови профспілки гірників викликала зацікавленість у правоохоронців. У 2015-му він навіть побував на допиті СБУ в справі щодо мітингів шахтарів. Тодішній голова спецслужби Валентин Наливайченко в той час заявляв, що ці страйки могли фінансуватися з-за кордону.

Сам Волинець тоді коментував це так: «Це йде розправа над профспілками. Голови профспілок, простий роботяга, може навіть і не має освіти – і цей голова викликається в СБУ».

З усіх чотирьох походів до Верховної Ради він щоразу йшов під гаслами політсили Юлії Тимошенко. А в парламенті нового скликання Волинець став членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Як виявили журналісти програми «Наші гроші», Михайло Волинець та ще низка депутатів від «Батьківщини» могли діяти в інтересах олігарха Ріната Ахметова, найбільшого приватного власника вугледобувних шахт в Україні. Зокрема, депутат ініціював два судові позови проти Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, рішення якої не влаштувало структури олігарха.

Однак нардеп Волинець все заперечував та аргументував свої дії так: «Коли непрофесійні, часом злочинні рішення привели до тарифної кризи – таки поставлена під сумнів адекватність дій, незаангажованість членів незалежного регулятора».

А який реальний спосіб життя веде захисник прав гірників, чи відповідає він публічно задекларованому? Та чи може пояснити народний депутат походження коштів на купівлю свого майна?

Варто розпочати з київської нерухомості нардепа.

У червні 2020 року Волинець продав свою двокімнатну квартиру у Києві на Подолі за 4 мільйони гривень.

І одразу ж придбав нову, в півтора рази більшою площею – в комплексі «Бульвар фонтанів», елітній новобудові на Печерську. Вона коштувала депутату більше ніж 7,5 мільйонів гривень. На додачу Волинець оформив на себе два паркомісця.

Різницю у вартості в 3,5 мільйони гривень Волинець очевидно покрив із заощаджень на покращення житлових умов у столиці.

Але чи вистачило б їх?

Ще в декларації за 2019 рік він зазначив дохід трохи менше від 1 мільйона гривень (це пенсія та зарплата нардепа плюс гроші від профспілок) та 4 тисячі доларів готівкою. Але все одно цих коштів було недостатньо, щоб покрити різницю у 3,5 мільйони гривень для придбання елітних апартаментів.

«Схеми» вирішили поцікавитися в депутата, звідки в нього з’явилися додаткові мільйони на оновлення житла.

– У червні минулого року ви продали квартиру за 4 мільйони і купили нову за 7 з половиною мільйонів гривень на Печерську. З яких коштів ви покрили різницю у вартості цих квартир?

– У мене були збереження – це, по-перше. А по-друге, я живу з жінкою, яка також вклала свій внесок у цю квартиру.

– А з яких заощаджень? У декларації у вас було 4 тисячі доларів готівкою.

– Я все життя працював. На важких, відповідальних роботах. Я працював у шахті довгий час, – відказав журналістам парламентар.

Чому тоді нардеп не згадав про жінку в декларації та її фінансовий внесок за житло, як того вимагає закон?

– Тому що ми не в шлюбі. Вона не вважає за потрібне, щоб я це робив, – пояснив нардеп.

– Якщо у вас є спільні взаємовідносини, то ви маєте її декларувати.

– Це не обов’язково. Вивчіть закон.

Ця розмова «Схем» із Волинцем відбулася в середині лютого, ще до подання депутатом свіжої декларації за 2020 рік. Тож журналісти припустили, що спільний побут вони могли почати вести пізніше – тому згадки про це і немає у його звітності за 2019 рік.

Втім, на запитання до нардепа, як довго він мешкає з цією жінкою, той відзначив: «Декілька років».​

– Давайте, досить, ви вже лізете в сімейні справи. Я вже не хочу… Мені здається, що ви замовні.

– У вас в декларації не вказана ваша цивільна дружина – і ви кажете, що вона дала кошти на придбання цієї квартири, правильно?

– Шановний друже, замовлення виконаєте в інший раз.

А вже в березні 2021 року була опублікована свіжа декларація Волинця, але згадки про жінку в ній «Схеми» також не знайшли. Як і пояснення, звідки у нардепа 3 мільйони гривень різниці на купівлю нової квартири на Печерську.

Експерти наголошують: інформацію про спільне проживання Волинець мав би вказати у своїй декларації.

«Незважаючи на те, хоче він її декларувати чи не хоче, є обов’язок декларувати людину, з якою проживаєш та ведеш спільний побут», – пояснює виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

Елітний позашляховик сина нардепа

А на чому пересувається лідер профспілок? Судячи з декларації, він їздить на таксі або навіть громадським транспортом. Власних автівок не декларує.

Втім, у лютому, «Схеми» зафіксували, як після завершення засідання народний депутат сідає в конкретний автомобіль – і так повторювалося протягом усього пленарного тижня, і навіть наступного. Часом Волинець був за кермом сам, часом – їздив із водієм.

Ця автівка – Toyota Highlander 2019 року випуску. Як з’ясували журналісти, вона від вересня того ж 2019-го записана на Андрія Волинця, сина нардепа.

На момент придбання, за даними офіційних дилерів, це авто коштувало понад 50 тисяч доларів – або близько 1,3 мільйона гривень.

Про сина Волинця – Андрія – відомо небагато.

Деякі ЗМІ публікували інформацію про те, що він начебто працює в швейцарському підрозділі компанії «ДТЕК» Ріната Ахметова. Водночас сам нардеп Волинець різко відкидає закиди щодо нього чи родини – стосовно будь-яких зв'язків з олігархом.

Однак «Схемам» вдалося підтвердити, що син Волинця справді працює в холдингу Ахметова – тільки в іншому, в «Метінвесті». Цю інформацію журналістам озвучили в женевському офісі компанії, надавши адресу робочої пошти Андрія Волинця.

Втім, коли «Схеми» звернулися до нардепа Волинця, аби підтвердити цю інформацію – відповіді по суті від нього не отримали.​

– Стосовно вашого сина: це правда, що він працює в холдингу Ахметова?

– Мій син працює, а чим ви займаєтеся, я не знаю, – відказав журналістам парламентар.

Ані в звітності за 2019 рік, ані у свіжій – за 2020-й – депутат Волинець не вказав елітний позашляховик, записаний на сина. Хоча якщо користувався ним з моменту набуття депутатських повноважень, то мав би, зауважують юристи.

«Це є порушенням, і тут відповідальність буде залежати від того, який це автомобіль, яка його вартість, – відзначає юрист ГО «Центр протидії корупції» Антон Марчук. – Тобто, якщо вартість цього автомобіля перевищує один мільйон гривень, то можна ставити питання про кримінальну відповідальність».

Ця історія нагадує класичну історію українського чиновника: преміум-позашляховик, оформлений на сина, походження коштів на купівлю власного дорогого житла – з декларації неочевидне. І зрештою, якщо Волинець справді живе з жінкою – недекларування спільного побуту.

Тепер, якщо НАЗК встановить невідповідності у поданій Волинцем декларації – як максимум, на нардепа чекають або ж громадські роботи, або тимчасове позбавлення права займати певні посади, або він просто заплатить штраф – як вирішить суд. Адже раніше покарання за це було пом’якшене з позбавлення волі лише до її обмеження.

Сам Михайло Волинець у грудні 2020-го також віддав свій депутатський голос за послаблення відповідальності.

«Якщо активісту або певній особі стало відомо, що суб’єкт декларування користується автомобілем, але не вказав його в декларації – особа може звернутися або до НАЗК. І тоді НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій і далі у разі виявлення ознак правопорушення передає це до НАБУ, – пояснює юрист ЦПК Антон Марчук. – Або особа може одразу звернутися до НАБУ, повідомити про ознаки кримінального правопорушення. І тоді бюро вже в межах кримінального провадження буде вирішувати, чи вважає воно за необхідне звернутися до НАЗК, щоб цей орган провів повну перевірку і далі її результати було використано як один із доказів. Або ж НАБУ, навіть не роблячи цього, може самостійно збирати докази та за погодженням із прокурором скласти обвинувальний акт і передати його до суду».

Герасимов: «Забута» вілла в сонячній країні

Досліджуючи незадекларовані статки депутатів, «Схеми» прискіпливіше дивились саме в сторону їхніх родин. Адже там, з огляду на дві попередні історії, найчастіше можна знайти те, що обранці воліють заховати подалі від сторонніх очей.

Не винятком стала сім’я співголови фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова.

Саме активність дружини нардепа у соцмережах стала ключем до чергової знахідки журналістів.

У минулому році, під час карантину, в умовах закритих кордонів та обмежених перельотів, дружина Герасимова Наталія Бухалова публікує у фейсбуці пост із фото ніби з відпустки. Але жінка зізнається, що ця світлина – з докарантинного періоду, яка була зроблена, як згодом випливає з її ж коментарів, в Іспанії.

Погортавши опубліковані світлини, журналісти зауважили, що Наталія Бухалова до карантину нерідко бувала за кордоном: зокрема, у 2018-му та в 2019-му.

І судячи з коментарів та дописів під фото для дружини нардепа це місце – не просто курорт.

Щоб перевірити здогадку, «Схеми» проаналізували декларацію нардепа Герасимова. Та згадок про сонячну країну з курортами на березі Середземного моря – не знайшли ані у звітності за 2018-й, ні за 2019-й, ні декларації за 2020 рік, поданій нещодавно.

Найсвіжішій фінансовій звітності нардепа журналісти приділили окрему увагу: парламентар показав київські квартири та гаражі, що належать його дружині, і дві автівки, однією з яких він користується сам. Але безпосередньо у власності Герасимова немає ніякої нерухомості – попри те, що за роки в бізнесі він міг би дозволити собі її придбати.

Раніше Герасимов довгий час працював у великій міжнародній компанії, яка займається маркетинговими дослідженнями в Україні та на території колишніх пострадянських країн. Протягом 15 останніх років до отримання мандату він обіймав посаду генерального директора цієї групи компаній.

Можливо, співголова «Європейської солідарності» або його родина володіє майном в іншій країні? Для перевірки цієї здогадки журналісти звернулися до іспанського реєстру нерухомості. І зрештою знайшли підтвердження.

Виявилось, що на півночі Білого Берега, у невеликому старовинному містечку Хавеа провінції Аліканте розташований будинок, який з 2013 року належить подружжю Герасимова-Бухалової.

Відповідно до даних з іспанського реєстру, йдеться про двоповерховий будинок з кількома терасами на Авенідо дель Пуерто, розташований в історичній частині Хавеї.

Його загальна площа – 120 квадратних метрів.

До Середземного моря звідти – 10 хвилин пішки.

«Схеми» неодноразово розповідали про іспанські маєтки українських політиків: п’ятого президента України Петра Порошенка, ексдепутата Ігоря Кононенка та колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, ексзаступника міністра енергетики Ігоря Діденка. І всіх їх об’єднувала відсутність іспанського майна в деклараціях.

Чому ж Герасимов не звітує про це родинне майно за кордоном ось уже вісім років поспіль?

Артур Герасимов, як і двоє інших згаданих депутатів Волинець та Шахов, натиснув під час голосування кнопку «за» послаблення антикорупційного законодавства.

«Раніше за недостовірне декларування, за неподачу декларацій було передбачено позбавлення волі до двох років», – відзначає голова НАЗК Олександр Новіков.

«Тепер за декларування недостовірних відомостей, які відрізняються від 1 мільйона гривень до 9 мільйонів гривень, відповідальність передбачена лише у вигляді штрафу, громадських робіт, так само може бути покарання у вигляді позбавлення обіймати певні посади протягом певного строку, – уточнює юрист ЦПК Антон Марчук. – А якщо різниця між задекларованими активами і реальними відомостями становить більше ніж 9 мільйонів гривень, додатковою санкцією може бути обмеження волі так само на строк до двох років».

Та судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, орієнтовна ринкова ціна «забутого» у декларації Герасимова іспанського майна – може сягати понад 10 мільйонів гривень. В разі якщо НАЗК чи НАБУ розпочнуть свою перевірку – ця сума має бути встановлена за офіційною процедурою.

«Схеми» звернулись до Герасимова з проханням про коментар та передали письмові запитання. На момент публікації відповіді не надійшло. Редакція опублікує його відповіді, щойно отримає.

Маєтки на мільйони гривень, квартири в самому центрі Києва, автопарки машин преміум-класу, бізнес, закордонна нерухомість у найпривабливіших куточках світу – всього цього пересічні громадяни не побачать в деклараціях цих народних депутатів.

А все через те, що записані вони не на них особисто, а на їхніх родичів або довірених осіб, для яких, утім, у звітності парламентарів місця не знайшлося. Як і для майна, яким вони володіють напряму, але з певних причин воліли б не вказувати у своїй деклараціях.

Опитані «Схемами» юристи та голова профільного відомства з антикорупції в один голос кажуть: такі дії можуть вважатися порушеннями чинного антикорупційного законодавства, яке опинилося під загрозою через рішення Конституційного суду.

Та навіть якщо правоохоронним та контролюючим органам вдасться довести, що депутати сказали неправду у своїх деклараціях, після зміни законодавства їм все одно світитиме адміністративна відповідальність і штраф. І лише в разі суттєвої відмінності задекларованих статків від реальних – кримінальна стаття, максимальна санкція якої, на відміну від старого закону, не передбачатиме позбавлення волі, а лише поміщення в спеціальний заклад відкритого типу, як відзначає юрист ЦПК Антон Марчук.

«Найбільшою трагедією є те, що особи, які за попередні роки вказали недостовірне в деклараціях і збрехали платникам податків, не понесуть взагалі кримінальної відповідальності, оскільки відновлений закон – дуже м’який і не передбачає відповідальності за вчинення дій до нього», – пояснює очільник НАЗК Олександр Новіков.

Це лише декілька прикладів, які «Схемам» вдалося встановити під час аналізу свіжих декларацій народних депутатів. Чи стане виявлена журналістами інформація підставою для ретельної перевірки з боку НАЗК чи НАБУ? Чи понесуть покарання депутати вже за нормами оновленого, пом’якшеного антикорупційного законодавства?

«Схеми» будуть уважно стежити.