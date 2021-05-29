Клімкін: боюся, що Путін нам не дасть нормально відсвяткувати 30-річчя Незалежності

Колишній міністр закордонних справ України (2014–2019) Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода висловив думку, що президент Росії Володимир Путін піде на певні дії, щоб не дати України спокійно відсвяткувати 30-річчя її Незалежності в серпні цього року.

«Для нього ж показати, що Україна – це держава, що не відбулася, і для всього оточення путінського, – то це найважливіше», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

«Чи буде це до свят, чи буде після свят, я не знаю. Я не хочу спекулювати. Чи буде це тільки військовий шлях… Скоріш за все, суміш із якимись провокаціями. Але Путін нам не дасть показати, або спробує не дати показати (так краще сказати), що Україна йде вперед, що ми стійкі, що у нас є сталий рух до європейських цінностей і до успіху. Власне, спільного успіху зі США і з ЄС», – сказав Клімкін.

На його думку, Путін може почати нові ворожі дії на території України, але навряд чи піде на повномасштабний військовий наступ, щоб захопити значні території України.

«Він буде діяти окремими кроками, він буде починати з провокацій, щоб звинувачувати нас», – сказав Клімкін про свої побоювання щодо дій президента Росії.

На частині сходу України вже понад сім років триває російська гібридна агресія проти української держави, збройні провокації противника на лінії фронту не припиняються практично щодня, незважаючи на формально чинний «режим припинення вогню».

Експерти й політологи не раз висловлювали припущення, що Росія може активізувати свої воєнні дії в регіоні, щоб захопити ще частину української території і створити собі «сухопутний міст» до окупованого нею українського Криму, а можливо, й далі на захід – до підконтрольного їй сепаратистського регіону Придністров’я в Молдові.

Україна святкує свій День Незалежності 24 серпня, цього року сповнюється 30 років Незалежності України.