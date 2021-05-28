Після розслідування «Схем» прокурори САП ініціювали конфіскацію квартири нардепа Волинця  

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про цивільну конфіскацію активів народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця. Йдеться про квартиру в Києві, яку депутат придбав влітку 2020 року за понад сім з половиною мільйонів гривень. Як встановили «Схеми», Волинець не вказав в декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на її купівлю. У коментарі журналістам він пояснив, що грошима допомогла «жінка, з якою він проживає», але не згадав про неї у звітності, бо вважав «необов’язковим».



«28 травня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату України, та стягнення її в дохід держави», – йдеться в повідомленні САП.

«Так, прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі, зважаючи на розмір законних доходів депутата», – заявили в прокуратурі.

У САП також повідомили, що в разі доведення прокурором необгрунтованої різниці Михайло Волинець у судовому процесі «муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави».

Раніше журналісти «Схем» встановили , що в червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за чотири мільйони гривень. І одразу придбав нове житло, з у півтора рази більшою площею в комплексі «Бульвар фонтанів» – елітній новобудові на Печерську, а також оформив на себе два паркомісця. Усе це коштувало депутату понад сім з половиною мільйонів гривень.

Порівнявши декларації нардепа за 2019 і 2020 роки, журналісти встановили, що коштів, які нардеп вказав у декларації було недостатньо, щоб покрити різницю у три з половиною мільйони гривень для придбання більших апартаментів у Києві.

Журналісти звернулися за коментарем до депутата. На запитання «Схем», як Волинець може пояснити джерело походження частини коштів на придбання квартири на Печерську, він відповів так: «У мене були заощадження. Я все життя працював. На важких, відповідальних роботах. Я працював у шахті довгий час. Це по-перше. По-друге, я живу з жінкою, яка також вклала свій внесок у цю квартиру».

Волинець пояснив, чому не вказав цю інформацію в декларації: «Ми не в шлюбі. Вона не вважає за потрібне, щоб я це робив… Це не обов’язково (декларувати – ред.). Вивчіть закон».

Фахівці з питань протидії корупції наголошують: Волинець мав би вказати у своїй декларації інформацію про спільне проживання та активи цивільної дружини.

«Незважаючи на те, хоче він її декларувати чи не хоче, є обов’язок декларувати людину, з якою проживаєш та ведеш спільний побут», – зазначив виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

Наприкінці 2020-го Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей в декларації. Після того народні депутати, зокрема і Михайло Волинець, ухвалили нове законодавство, яке, за оцінками фахівців з питань протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.