Журналісти оприлюднили ймовірні записи про передачу Медведчуку трубопроводу «Самара – Західний напрямок»

Журналісти проєкту розслідувань Bihus.Info оприлюднили другу частину «плівок Медведчука» – за їхніми даними, на цих записах голова партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук обговорює перебирання контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» у 2015 році.

За даними розслідування, Медведчук причетний до того, що трубопровід повернувся під контроль російської «Транснефти» попри рішення Вищого господарського суду України, який затверджував права Києва на нього.

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Після цього нафтопродуктопровід передали зареєстрованій у Швейцарії приватній компанії International Trading Partners, яку контролював нинішній однопартієць Медведчука Тарас Козак.

Сам Медведчук спростовував причетність до компанії.

Крім того, голос, схожий на голос Медведчука, на плівках згадує «керівника у Києві» та «головного», не називаючи прізвища. Журналісти припустили, що може йтися про п’ятого президента України з 2014 по 2019 рік Петра Порошенка, який нібито знав про передачу трубопроводу.

Редакція Bihus.Info з посиланням на редактора «Наші гроші» озвучує припущення, що Порошенко міг бути зацікавлений у ній та отримати у такий спосіб компенсацію за втрату судноремонтного заводу в Севастополі.

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Сам Порошенко в коментарі Bihus.Info заперечив свою співпрацю з Медведчуком щодо будь-яких інших питань, окрім звільнення заручників, а також звинуватив журналістів у брехні.

Автори розслідування також припускають, що частину старого дизелю, який залишався в трубопроводі після його переходу під контроль Медведчука, у 2016 році закупило Міністерство оборони України.

Міністерство оборони наразі не коментувало цю заяву.

19 лютого РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

23 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка проходить територією України. ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» подало апеляцію на рішення суду, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в її задоволенні.

Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрям» має ділянку на території України довжиною 1433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю та тягнеться до західного кордону. Останнім часом цим трубопроводом постачається дизпаливо: експерти оцінюють ці обсяги до 2 мільйонів тонн на рік, або близько 20% українського ринку дизельного пального.