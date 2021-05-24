Інститут модернізації змісту освіти розповів, як у шкільному підручнику з’явилося посилання на порносайт

Посилання на порносайт, який виявили в підручнику з української мови для 10 класу, на момент підготовки книги мав інше наповнення, повідомив Інститут модернізації змісту освіти у відповідь на запит «Суспільного».

«Автор підручника вказував його як джерело інформації, що була ним використана (з метою дотримання авторського права). З вересня до середини листопада 2019 року вебсайт не оновлювався, а з 20 листопада 2019 року став недоступним, оскільки 19 листопада відбулася перереєстрація домену. Заміна змісту сайту зі збереженням його попередньої назви здійснена у вересні 2020 року», – розповіли в установі.

В інституті повідомили, що видавництво «Грамота» передало заміну електронної версії підручника з видаленим відповідним посиланням, щоб розмістити вірну версію в електронній бібліотеці інституту.

У середині травня один зі школярів оприлюднив у своїх соціальних мережах відео, у якому він розповів, що виявив посилання на порносайт у шкільному підручнику з української мови.

22 травня автор підручника Олександр Авраменко повідомив, що українські правоохоронні органи вже заблокували сайт. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що наразі правоохоронці займаються пошуком осіб, «які задумали та реалізували цю зухвалу провокацію проти української освіти».