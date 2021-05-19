Уряд схвалив концепцію держпрограми всебічного розвитку української мови до 2030 року

Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Відповідне рішення ухвалали на засіданні уряду в середу.

Рішення ухвалили без обговорення.

Метою програми в уряді раніше назвали «дотримання конституційних гарантій і вимоги законодавства щодо забезпечення функціонування української мови як державної, створення умов для її всебічного розвитку і підвищення престижу використання у всіх сферах суспільного життя, посилення її об’єднавчої ролі в суспільстві, захист мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, підтримка розвитку національної культури».

Термін виконання програми – з 2022-го до 2030 року.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що програма достатньо об’ємна. Зокрема вона включає:



– обов’язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації;



– запуск курсів з вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);



– покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;



– підтримку та популяризацію української мови за кордоном, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної;



– сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;



– підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;



– стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;



– подальшу підтримку книговидавничої справи в Україні. Зокрема, видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.