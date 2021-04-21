Художник Рєпін і журналіст Гіляровський листувалися українською. Їх єднала любов до України

Хоча, через молодий свій вік у момент написання картини, Володимир Гіляровський (1855–1935) і не був зображений на картині Іллі Рєпіна (1844–1930) «Запорожці», але художник і журналіст довгі роки залишалися добрими друзями, і об’єднувала їх у дружбі саме любов до України.

Ілля Рєпін жив здебільшого у Петербурзі, а Володимир Гіляровський у Москві, але коли хтось із них приїжджав з одного міста до другого, друзі обов’язково зустрічалися. В інший же час писали один одному листи, при чому листувалися українською мовою. Рєпін дуже часто надсилав Гіляровському поштові картки з зображенням того самого веселого козака зі своєї картини, на якого Гіляровський так став походити у старому віці.

«Мій друже», «добрий козаче», «дорогий козаче», – так звертався Рєпін до Гіляровського у своїх листах. А на новий, 1913 рік, написав другові віршоване привітання, знов таки, українською мовою. І це єдина, відома нам поезія, яку створив великий художник. В усякому разі, російською мовою Рєпін поезій не писав. Назвав цей вірш Рєпін «Доброму козакові, щирій душі».

Ось, чуєте? – Москва гуде:

Козак Гіляй гуляє,

Матнею вулицю мете,

Метелицю здіймає.

Слівці крилатії мета,

І з ядом, і з реготом,

В веселі вірші запліта:

Кого щадить, кого пита,

Кого діймає потом.

Він характерник не спроста...

Як Бульбу дядька знають.

Шанують, поважають всі,

До себе зазивають.

Не зашкодила дружбі двох українців навіть більшовицька революція. Рєпін виїхав у незалежну Фінляндію, Гіляровський залишився у червоній Москві, з того часу вони більше не зустрічалися. Але листувалися, як і раніше.