Московський українець Володимир Гіляровський (1855–1935) і картина Рєпіна «Запорожці»

(Рубрика «Точка зору») Про Володимира Гіляровського часто можна почути, що це саме він зображений в центрі відомої картини Іллі Рєпіна «Запорожці» в образі кремезного веселого козака у білій папасі – таким часом уявляють «Тараса Бульбу». І справді, якщо ми подивимося на пізні портрети Володимира Гіляровського, то побачимо неабияку схожість його образу із зображенням веселого літнього козака на картині Рєпіна.

От тільки писати свою картину Ілля Рєпін почав у 1880 році, а ескізи, на яких зображений кремезний козак, що регоче на всю картину, з’явилися вже у 1878 році.

У цей час Володимир Гіляровський 23-літній юнаком відправляється у складі загону кубанських козаків на війну Росії з Туреччиною «задля визволення болгарського народу з-під турецького ярма», як подавала офіційна російська версія цієї війни. Збереглася світлина молодого Гіляровського, статного, безвусого, в кубанській черкесці, аж нічим не подібного на старого козарлюгу Тараса Бульбу з полотна Іллі Рєпіна. Та і сам Гіляровський, хоч і був другом Рєпіна, ніколи не згадував, що на картині зображений саме він. З інших джерел ми знаємо, що для створення образу веселого міцного козака Рєпін їздив аж у Стародуб Чернігівської губернії (зараз райцентр Брянської області Росії), і зобразив на своїй картині в цьому образі мешканця Стародуба, українського композитора Олександра Рубця, який і за статурою, і за віком більше підходив для втілення цієї постаті.

А Гіляровському цей могутній козак із картини його друга дуже сподобався, і коли він через кілька десятиліть досягнув віку «Тараса Бульби», то не проти був своєю зовнішністю бути схожим на цього запорожця. Коли хто-небудь з молоді казав, що на картині зображений саме Гіляровський, той не перечив, хоч і не стверджував цього. Так і виник цей міф. Звідки ж у Гіляровського була така любов до України? Народився «дядько Гіляй», як його звали близькі друзі, у Вологодській губернії, де його батько був помічником економа одного з місцевих маєтків, а економом був його дідусь по матері, чорноморський козак з Кубані Петро Мусатий, чий батько-запорожець прийшов на Кубань із Січі після розгрому Запорожжя Катериною ІІ у 1775 році. Володимир Гіляровський так згадував про своїх родичів: «Наша сім'я жила дуже дружно. Батько і дідусь були завзяті мисливці і рибалки, перші ведмежатники на всю округу, поодинці з рогатиною ходили на ведмедя. Дідусь трохи не саженний (сажень – 2.13 м, – ред.) на зріст, сухий, жилавий, носив завжди свою черкаську кошлату папаху і ніколи ніяких шуб, крім лисячої, домашнього сукна чумарки та грубої свитки, яка була така широка, що нею можна було покрити коня з ногами і головою».

В образі Тараса Бульби для нащадків Гіляровський все-таки постав

Пішовши у дідуся фізичною силою та сміливістю, Володимир Гіляровський став найвідомішим кримінальним журналістом Москви свого часу. Він не боявся відправитись у найнебезпечніші куточки «білокам’яної», злочинницькі «малини» і «хази», куди боялися сунути носа навіть московські поліцейські. Власні спостереження з життя кримінальної столиці Гіляровський зібрав згодом у двох своїх книжках – «Нетряні люди» та «Москва і москвичі». А в образі Тараса Бульби для нащадків Гіляровський все-таки постав. В 1909 році, з нагоди сторіччя з дня народження Гоголя, в Москві було відкрито пам'ятника цьому письменнику. На барельєфах постаменту скульптор Андрєєв зобразив героїв найвідоміших творів Гоголя. Чільне місце «українського» барельєфа пам'ятника займає саме постать Тараса Бульби, для якої якраз і позував Гіляровський. І цей факт, на відміну від картини Рєпіна, цілком доведений.