Князі часів України-Русі: вони були бородаті чи вусаті?

(Рубрика «Точка зору») Як виглядали наші давні князі часів України-Русі? На жаль, ілюстрацій чи інших зображень задовільної якості з тих часів майже не збереглося. Тому художники, найчастіше зображають Володимира Великого, Ярослава Мудрого чи короля Данила так, як вони це собі уявляють. У виданнях із Західної України дорадянських часів та на еміграції, українських князів зображали здебільшого з козацькими вусами. Так, як, наприклад, описав князя Святослава Хороброго його сучасник, що бачив князя на власні очі, візантієць Лев Диякон. Ось що писав історик-хроніст 10-го століття Лев Диякон: «Ось якою була його (князя Святослава Хороброго) зовнішність: середнього зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами і ясно-синіми очима, ніс короткий, борода оголена, з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся – ознака знатності роду; міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким». Це єдиний опис зовнішності, який ми маємо про князя Святослава.

З часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого ми маємо декілька золотих і срібних монет та печатки, на яких можна побачити зображення князя. Але через невеликий розмір монет та печаток, зображення князів на них не дуже чітке, хоч великі «козацькі вуса» на них добре проглядаються. А ось бороди видні не дуже – десь їх нібито взагалі нема, десь нібито й є, але дуже маленькі.

На ілюстрації однієї з небагатьох книг, що дійшла до нас із домонгольських часів, «Ізборнику» 1073 року, князі наші зображені з довгими вусами, і дуже нагадують своїм виглядом українських селян ХІХ століття.

А ось московські царі, як і російські селяни, носили довгі бороди. Так само, з бородами, почали в Росії зображати і київських та галицьких князів, аби таким чином в усьому, навіть у зовнішньому вигляді, довести спадкоємність історії Москви від історії давнього Києва та Галича.

У 1568–1576 роках для царя Івана Грозного був створений перший ілюстрований літопис (до того часу в літописах ілюстрацій не було). Цей літопис за ілюстрації так і було названо: «Лицевий літописний звід», бо у ньому вперше історію було намальовано «в лицях». І усіх українських князів у цьому зводі було намальовано з довгими бородами, такими самими, як носили сучасні Івану Грозному московські бояри та селяни. Так і в Росії з’явилася звичка зображати князів України-Русі бородатими. В Україні за часів Російської імперії та Радянського Союзу князів, звичайно, зображали тільки так, як звелів «старший брат». У незалежній Україні спочатку повернулися до традиції зображати князів з «козацькими вусами», як це видно, наприклад, на пам’ятнику Ярославу Мудрому біля Золотих Воріт у Києві 1997 року.

Вусатими зображені Володимир Великий та Ярослав Мудрий і на перших українських гривнях 1992 і 1994 та 1995 років.

Але з 2004 року князів на українських банкнотах почали чомусь зображати на московський взірець – бородатими. Так їх зображають з того часу дуже часто.