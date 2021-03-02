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02 березня 2021, Київ 09:03
Суспільство

Князі часів України-Русі: вони були бородаті чи вусаті?

Таким зображений Київський князь періоду України-Русі Володимир Великий на банкноті однієї гривні зразка 1992 року Фото:Shutterstock
(Рубрика «Точка зору»)

Як виглядали наші давні князі часів України-Русі? На жаль, ілюстрацій чи інших зображень задовільної якості з тих часів майже не збереглося. Тому художники, найчастіше зображають Володимира Великого, Ярослава Мудрого чи короля Данила так, як вони це собі уявляють. У виданнях із Західної України дорадянських часів та на еміграції, українських князів зображали здебільшого з козацькими вусами. Так, як, наприклад, описав князя Святослава Хороброго його сучасник, що бачив князя на власні очі, візантієць Лев Диякон.

Ось що писав історик-хроніст 10-го століття Лев Диякон: «Ось якою була його (князя Святослава Хороброго) зовнішність: середнього зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами і ясно-синіми очима, ніс короткий, борода оголена, з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся – ознака знатності роду; міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким».

Це єдиний опис зовнішності, який ми маємо про князя Святослава.

Князя Святослава Хороброго у вигляді запорізького козака, слідом за очевидцем, візантійським істориком-хроністом 10-го століття Левом Дияконом, змушені були зображати навіть російські художники
Князя Святослава Хороброго у вигляді запорізького козака, слідом за очевидцем, візантійським істориком-хроністом 10-го століття Левом Дияконом, змушені були зображати навіть російські художники
Так само Святослав зображений і на пам’ятнику в Білгородській області Росії
Так само Святослав зображений і на пам’ятнику в Білгородській області Росії
Білгородщина. Пам’ятник Київському князю Святославу Хороброму в селі Холки Чернянського району Білгородській області Росії
Білгородщина. Пам’ятник Київському князю Святославу Хороброму в селі Холки Чернянського району Білгородській області Росії

З часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого ми маємо декілька золотих і срібних монет та печатки, на яких можна побачити зображення князя. Але через невеликий розмір монет та печаток, зображення князів на них не дуже чітке, хоч великі «козацькі вуса» на них добре проглядаються. А ось бороди видні не дуже – десь їх нібито взагалі нема, десь нібито й є, але дуже маленькі.

На сріблянику Київського князя Володимира Великого видно його довгі вуса
На сріблянику Київського князя Володимира Великого видно його довгі вуса
На печатці Ярослава Мудрого князь також зображений вусатим
На печатці Ярослава Мудрого князь також зображений вусатим

На ілюстрації однієї з небагатьох книг, що дійшла до нас із домонгольських часів, «Ізборнику» 1073 року, князі наші зображені з довгими вусами, і дуже нагадують своїм виглядом українських селян ХІХ століття.

Зображення князя Святослава Ярославича (1027–1076) із родиною в Ізборнику 1073 року
Зображення князя Святослава Ярославича (1027–1076) із родиною в Ізборнику 1073 року

А ось московські царі, як і російські селяни, носили довгі бороди. Так само, з бородами, почали в Росії зображати і київських та галицьких князів, аби таким чином в усьому, навіть у зовнішньому вигляді, довести спадкоємність історії Москви від історії давнього Києва та Галича.

Так росіяни зображали Святослава Хороброго з довгою бородою. Малюнок із «Царського титулярника» 1672 року
Так росіяни зображали Святослава Хороброго з довгою бородою. Малюнок із «Царського титулярника» 1672 року

У 1568–1576 роках для царя Івана Грозного був створений перший ілюстрований літопис (до того часу в літописах ілюстрацій не було). Цей літопис за ілюстрації так і було названо: «Лицевий літописний звід», бо у ньому вперше історію було намальовано «в лицях». І усіх українських князів у цьому зводі було намальовано з довгими бородами, такими самими, як носили сучасні Івану Грозному московські бояри та селяни. Так і в Росії з’явилася звичка зображати князів України-Русі бородатими.

В Україні за часів Російської імперії та Радянського Союзу князів, звичайно, зображали тільки так, як звелів «старший брат». У незалежній Україні спочатку повернулися до традиції зображати князів з «козацькими вусами», як це видно, наприклад, на пам’ятнику Ярославу Мудрому біля Золотих Воріт у Києві 1997 року.

Пам’ятник Київському князю Ярославу Мудрому (983/987–1054) біля Золотих воріт в Києві
Пам’ятник Київському князю Ярославу Мудрому (983/987–1054) біля Золотих воріт в Києві

Вусатими зображені Володимир Великий та Ярослав Мудрий і на перших українських гривнях 1992 і 1994 та 1995 років.

Зображення Київського князя періоду України-Русі Володимира Великого на банкноті однієї гривні зразка 1992 року
Зображення Київського князя періоду України-Русі Володимира Великого на банкноті однієї гривні зразка 1992 року
Володимир Великий на гривні 1995 року
Володимир Великий на гривні 1995 року
А так князя Володимира зображають у російських мультфільмах
А так князя Володимира зображають у російських мультфільмах
Зображення Київського князя періоду України-Русі Ярослава Мудрого на банкноті двох гривень зразка 1992 року
Зображення Київського князя періоду України-Русі Ярослава Мудрого на банкноті двох гривень зразка 1992 року
Ярослав Мудрий взірця 1995 року
Ярослав Мудрий взірця 1995 року

Але з 2004 року князів на українських банкнотах почали чомусь зображати на московський взірець – бородатими. Так їх зображають з того часу дуже часто.

Із 2005 року Володимир Великий на банкноті однієї гривні виглядає ось так
Із 2005 року Володимир Великий на банкноті однієї гривні виглядає ось так
«Модернізований» Ярослав Мудрий на українських грошах із 2004 року
«Модернізований» Ярослав Мудрий на українських грошах із 2004 року
А ось у Білорусі українських князів і досі зображають з вусами. На фото посередині – статуя волинського князя Володимира Васильковича (1249–1288), який відновив після татарської навали місто Берестя (сучасний Брест). Пам’ятник «Тисячоліття Берестя» у центрі міста символізує тяглість історичної традиції на Берестейщині
А ось у Білорусі українських князів і досі зображають з вусами. На фото посередині – статуя волинського князя Володимира Васильковича (1249–1288), який відновив після татарської навали місто Берестя (сучасний Брест). Пам’ятник «Тисячоліття Берестя» у центрі міста символізує тяглість історичної традиції на Берестейщині

Ось у мене й виникли три запитання до українських дослідників:

  1. Як ви думаєте, як все-таки виглядали наші князі – бородатими чи вусатими?
  2. Чому останнім часом перемагає тенденція зображувати їх бородатими?
  3. Як потрібно зображати українських князів в Україні?

Хотілося б почути вашу відповідь.

Ігор Роздобудько історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Ігор Роздобудько

    Народився у Москві. Історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії. В українському русі Росії з 1990-х років. Колишній пресаташе Українського історичного клубу в Москві. Автор творів про історію української діаспори в Росії: «Стародубщина. Нарис українського життя краю», «Східна Слобожанщина. Українці навколо України», «Донщина та далі на Схід». 

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