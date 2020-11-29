Олексій Толстой (1817–1875) писав про західний вектор розвитку України та східний – Росії

(Рубрика «Точка зору») Правнук українського гетьмана Розумовського, письменник Олексій Толстой багато уваги у своїй творчості приділяв минулому та прийдешньому Росії та України, намагаючись висвітлити у своїх творах все те, що відрізняє Україну від Росії. Слідом за своїм учителем в історичних питаннях та другом Миколою Костомаровим, Олексій Толстой вважав, що давня Русь-Україна розвивалася за європейським вектором розвитку, мала розвинену демократичну форму правління, коли влада князя була суттєво обмежена народним вічем. Сучасна ж Толстому Росія перейняла свій суспільний лад не від княжого Києва, а від деспотичної Золотої Орди, звідки пішла в Росію жорстока авторитарна царська влада.

Якби мешканець України-Русі часів Володимира Великого раптом би опинився в Москві Івана Грозного чи Петербурзі ХІХ століття, він ніколи б не визнав цю державу спадкоємницею давнього Києва, вважав Олексій Толстой. Цю свою ідею він яскраво висловив у баладі «Потік-богатир». Молодий боярин Київського князя Володимира на ім’я Потік засинає на княжому бенкеті і прокидається в Москві Івана Грозного: Їде цар на коні, в зипуні із парчі,

А навколо кати, в руки взявши мечі, –

Його милість збираються тішити,

Там когось чи рубати, чи вішати. І у гніві за меч свій вхопився Потік:

«Що за хан на Русі так сваволить?»

Але чує слова: «Це земний їде Біг,

Це наш батько вбивати нас зволить!»

І на вулиці, скільки було там товпи,

Воєводи, бояри, ченці і попи,

Мужики, що стояли навколо –

Перед ним повалилися долу. І не може Потік ніяк вникнути в суть:

«Якщо князь він, чи вдягся в порфіру,

Що ж вони бородою так землю метуть?

Князів й ми шанували, та в міру!

Та і дійсно, чи справді я тут на Русі?

Від земного нас бога Господь всіх спаси!

Нам Святим Письмом велено строго

Визнавати небесного Бога!» І питає зустрічного він молодця:

«Де тут, дядьку, збирається віче?»

Та на тім з переляку немає лиця:

«Цур мене, – каже він, – чоловіче!»

Від усього побаченого Потік знову губить свідомість та просинається вже у сучасній Толстому Росії. Але і тут не бачить він нічого для себе корисного: «Безліч різних буває на світі чудес!

Я не знаю, що значить якийсь там прогрес,

Та до справжнього руського віча

Вам, панове, ще довго стовбичити!»

Замислювався Толстой і над майбутньою долею України – чи має вона можливість зберегти свій європейський вектор розвитку, чи навпаки, приречена назавжди залишитися в сфері російського політичного впливу? Цій проблематиці присвячує він іншу баладу, «Змій Тугарин». Тут на бенкет до князя Володимира потрапляє представник дикого Степу Тугарин, який пророкує князеві про таке майбутнє: І він заспівав: «Не прошу нагород,

Послухай, відважна громадо!

Не маєте ви у війні перешкод,

Тремтів перед вами і сам Царгород –

Ой ладо, ой ладоньки-ладо! Та рід ваш не вічно пишається тим,

Я знаю про це достеменно,

Обіймуть ваш Київ і пломінь і дим,

І ваші сини будуть дітям моїм

Тримати покірно стремено!» «Народ ваш на вічах судитися звик,

Образи змиває з вас поле –

Та прийдуть нові дні на руський поріг,

І честь вам, панове, замінить батіг,

А віче – кагана сваволя!» Продовжив співець: «Час настане такий –

Піддасться наш хан християнам,

Та шлях до свободи ваш буде важкий,

І землю збере із вас самий цупкий,

Та сам же на ній стане ханом! Сидітиме він за князівським столом,

Як ідол сидить серед храму,

І спини він битиме вам батогом,

А ви йому стукати в землю чолом –

Ой, сраму дізнаєтесь, сраму!» Та далі пророчить чужинець-співак:

«Ви зрадите навіть матусю!

Не буде у вас слова честі ознак,

І ви, наковтавшись татарщини всмак,

Її називатиме Руссю! І рідну забудете ви старину,

І предкам великим на сором,

Самі проти себе почнете війну,

Сказавши: “Зведемо варягів в труну,

Обійми розкриєм обдорам!”»