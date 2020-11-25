Письменник Олексій Толстой (1817–1875) був патріотом України та Стародубщини

Правнук українського гетьмана Кирила Розумовського, Олексій Толстой, майже від самого свого народження був розлучений із батьком, графом Толстим, за якого його мати була віддана поза власним бажанням, і виховувався у родинах своєї матері та дядька, письменника Антонія Погорільського , в їхніх маєтках у Північній Україні – Погорільцях (зараз Семенівський район Чернігівщини) та Красному Розі (етнічно українська Стародубщина , зараз Брянщина, Росія).

Вихований в українському дусі пам'яті свого славного прадіда, Олексій Толстой через все життя проніс любов і до України, і до рідної Стародубщини, яка стала для нього справжньою батьківщиною на все життя.

У прадідівському маєтку Красний Ріг на Стародубщині він прожив кращі роки свого життя, помер і був похований поруч із дерев'яною Успенською церквою, яку збудував ще гетьман Кирило Розумовський в традиціях сіверської народної архітектури.

Любов до рідної землі відбилася і в поетичних творах Олексія Толстого. У своїх найкращих поезіях він писав про Україну, про її славне минуле та прекрасних людей, згадував давніх козацьких гетьманів та полковників: Сагайдачного, Мазепу, Палія.

Ти знаєш край, де у неділю з ранку,

Коли росою соняшник блищить,

Співає жайворонок на світанку,

Воли ревуть, на службу дзвін гудить,

І в божий храм, вродливі, працьовиті,

Ідуть козачки, квітами повиті?

Згадай ту ніч, як Україна спала,

І світ парив, як загадковий дар,

А в небі таємниця поставала,

Іскрився, мов у сяєві, стожар.

Здавалось нам, закоханим і вдячним,

Що з нами тут Палій та Сагайдачний....

(усі переклади поезій Олексія Толстого на українську мову тут мої)

Іншим мотивом ранньої творчості Толстого був спогад про зруйнований палац його прадіда, гетьмана Кирила Розумовського, в козацькій столиці Батурині:

Ти знаєш край, де Сейм скорботно води

Несе й несе в щоденний свій похід,

В зруйнований палац розбиті сходи

Ведуть через обвалений прохід,

В палаці герб гетьманський з булавою?..

О, тільки там в гаразді я з собою!