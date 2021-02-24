До 150 тисяч осіб влітку мають засвідчити рівень володіння українською – Демська

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська зазначає, що з 16 липня 2021 року близько 100-150 тисяч громадян України повинні будуть засвідчити рівень володіння державною мовою, склавши відповідний іспит.

«Кількість людей, які на сьогодні мають скласти іспит і з 16 липня засвідчити рівень володіння державною мовою, становить близько 100-150 тисяч», – сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності у 2020 році.

Центри для складання тестів на володіння українською мовою будуть щонайменше у кожному обласному центрі, а сертифікат на володіння державною мовою діятиме безстроково, додала вона.

При цьому Демська зауважила, що закон зворотної дії не має, і всі, хто вже працює на держслужбі і не претендує на якусь посаду, а вже на ній перебуває – вони не складатимуть іспит.

«Іспит складатимуть лише ті, хто хоче отримати сертифікат із перспективою, що колись обиратиметься на конкурс», – сказала вона.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.

Від 16 січня цього року набула чинності норма про те, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Відтак інформація про товари та послуги на території України надається українською.

16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою.