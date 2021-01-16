Від сьогодні в Україні обов’язкове обслуговування українською

З 16 січня набувають чинності окремі норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Чинності набуває стаття 30 Закону про мову. Вона говорить, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Відтак інформація про товари та послуги на території України надається українською.

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Зокрема:

Від 16 січня цього року підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці й інші суб’єкти господарювання мають здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари і послуги, зокрема через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, українською.

Усі виробники, а також виконавці та продавці зобов'язуються надавати споживачам інформацію про свої товари, роботи чи послуги державною мовою.

Українською має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Крім того, тепер суб’єкти електронної комерції, зареєстровані в Україні, будуть зобов’язані забезпечити надання усієї інформації, визначеної законом, зокрема і щодо предмету електронного договору, державною мовою.

Водночас інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися іншими мовами. В такому разі обсяг інформації українською не може бути меншим за встановлений законом про захист прав споживачів обов’язковий обсяг.

Також може здійснюватися обслуговування клієнта не державною мовою, якщо на цьому наполягає клієнт і знайдено прийнятну для обох сторін мову комунікації.

В інформації про товари, роботи чи послуги, наданій державною мовою, закон допускає використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів.

Споживачі, яким відмовили в обслуговуванні українською, можуть звернутися зі скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови. В офісі мовного омбудсмена такі скарги зобов’язані розглянути і відреагувати на них.

Якщо скарга вмотивована, то закладу оголосять попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів. Якщо порушення станеться вдруге протягом року, заклад можуть оштрафувати на суму від 5100 до 6800 гривень.

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Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.