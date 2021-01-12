Мовний омбудсмен надав інструкцію: що робити, якщо відмовляють обслуговувати українською

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оприлюднив 12 січня детальну інструкцію про дії громадянина в разі, якщо в закладі торгівлі порушують його право на отримання інформації чи послуг державною мовою.

Як рекомендує омбудсмен, спершу слід спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати державною мовою. У разі відмови необхідно звернутися до керівництва закладу або на «гарячу лінію» установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо. Якщо і там відмовлять – зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб’єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти).

Наступним кроком є подання скарги до мовного омбудсмена, це потрібно зробити впродовж шести місяців.

«Подати скаргу до Уповноваженого на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/ У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб’єкт/працівник суб’єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження.

Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати», – ідеться в повідомленні.

Згідно з чинним законодавством, із 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів в Україні має бути державна – українська мова.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.