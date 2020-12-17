Мовний омбудсмен повідомив про хакерську атаку на мережеву інфраструктуру його секретаріату

Невідомі здійснили кібератаку на комп’ютерні системи Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, повідомили у пресслужбі мовного омбудсмена.
За повідомленням, метою атаки було отримати несанкціонований доступ до пристроїв мережевої ІТ-інфраструктури і вивести їх з ладу.
«Атака була оперативно припинена силами наших ІТ-фахівців. Ми вже точно знаємо, що це не просто спроба пошкодити пристрої. Це – чергова атака на українську мову і тих, хто її захищає. Комусь кортить паралізувати нашу діяльність, але ми здатні відбивати як інформаційні, так і хакерські напади», – йдеться в повідомленні.
Подробиць у відомстві не навели.
Від 8 липня 2020 року уповноваженим із захисту української мови є Тарас Кремінь.
Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
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