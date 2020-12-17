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17 грудня 2020, Київ 14:16
Новини | Політика

Мовний омбудсмен повідомив про хакерську атаку на мережеву інфраструктуру його секретаріату

Від 8 липня 2020 року уповноваженим із захисту української мови є Тарас Кремінь

Невідомі здійснили кібератаку на комп’ютерні системи Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, повідомили у пресслужбі мовного омбудсмена.

За повідомленням, метою атаки було отримати несанкціонований доступ до пристроїв мережевої ІТ-інфраструктури і вивести їх з ладу.

«Атака була оперативно припинена силами наших ІТ-фахівців. Ми вже точно знаємо, що це не просто спроба пошкодити пристрої. Це – чергова атака на українську мову і тих, хто її захищає. Комусь кортить паралізувати нашу діяльність, але ми здатні відбивати як інформаційні, так і хакерські напади», – йдеться в повідомленні.

Подробиць у відомстві не навели.

Від 8 липня 2020 року уповноваженим із захисту української мови є Тарас Кремінь.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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