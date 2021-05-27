Портрет Путіна з вирваних зубів виставлений на аукціон

Олександр Молчанов

Художниця з російської Уфи Євгенія Хайбулліна, почувши фразу Володимира Путіна про плани вибити зуби тим, хто з-за кордону зазіхне на російський Сибір, створила портрет президента з вирваних зубів. Зараз вона виставила цю роботу на аукціон, а частину грошей планує віддати сибірським екологічним організаціям. Для картини знадобилося близько 500 зубів.

Фото портрета Путіна з зубів Євгенія виклала в своєму інстаграм-акаунті і підписала наступним чином: «Путін пообіцяв вибити зуби тим, хто зазіхає на Сибір! Я підтримую його в цьому, і вирішила висловити свою підтримку портретом Президента з вибитих зубів потенційних ворогів Росії. Однак варто чесно сказати, що не тільки зовнішні вороги хочуть відкусити шматок від Росії, є купа внутрішніх ворогів:

1. олігархи, які нещадно збагачуються на національних багатствах Росії;

2. чиновники, які допомагають збагачуватися олігархам, вивозячи ліс з Сибіру, викачуючи нафту, забруднюючи річки і завдаючи непоправної шкоди природі;

3. представники правоохоронних органів, у яких знаходять квартири, забиті мільярдами.

Саме вони становлять найбільшу реальну загрозу для майбутнього нашої Батьківщини!

Володимире Володимировичу, якщо почнемо вибивати зуби їм, зовнішні вороги навіть і не подумають щось кусати у нас.

До речі, цей портрет можна купити на електронному майданчику #opensea #NFT @opensea (на офіційному сайті знайти нік skovart).

Велика частина виручених коштів піде на благодійні проєкти Сибіру в фонди: «Збереження Сибіру і Далекого Сходу» @savesafe_fund і в фонд «Світ навколо тебе» на проєкт зі збереження озера Байкал від компанії @siberianwellness».

– Я почула днями цю цитату президента і, звісно, як патріот країни підтримую в цьому Путіна, – розповіла Євгенія Хайбулліна кореспонденту проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії. – Але при цьому розумію, що Сибір, в тому числі, грабують свої ж чиновники. Ось тут, як ніколи, підходить старе російське прислів’я: бий своїх, щоб чужі боялися! На жаль, сьогодні ми більше боїмося не зовнішніх ворогів, а внутрішніх. Саме вони кусають Росію більше, ніж зовнішні. Зовсім недавно на півночі розлилася велика цистерна з нафтою чи мазутом, буквально вчора (24 травня – ред.) бачила в інтернеті нові кадри з новим забрудненням річки в Сибіру. Адже це теж можна називати зрадою і відкусуванням природи у Росії!

– А ви були в Сибіру?

– Ніколи не була в Сибіру, але дуже хочу на Байкал! У разі продажу цієї картини на аукціоні я обов’язково вирушу в експедицію. У тому числі, щоб особисто познайомитися з роботою екологічних фондів, яким я б хотіла перевести половину гонорару за картину.

Загалом одним із моїх творчих напрямків є художні майстер-класи на природі, так звані пленери. Я робила виїзди по Башкирії, їздила в Сочі з цим проєктом, а також в інші міста. Ось, може, ще запланую таку поїздку в Сибір.

– Якщо в Сибіру не були, звідки знаєте про його проблеми – зокрема, про вирубку і продаж лісу?

– Зі ЗМІ. Часто бачу природні катастрофи в тій частині країни, ну, і, звичайно ж, про шалену вирубку і продаж лісу в Китай. Я не знаю, може, звичайно, засаджують вирубані території молодими деревами. Але якщо ні, то це сумно.

– Наскільки вам цікаві політичні теми?

– Політика взагалі нецікава! Крім Путіна і Жириновського, я інших прізвищ не чула і не знаю. Я займаюся творчістю.

– Ви пишете про чиновників, силовиків, олігархів, які загрожують російським національним багатствам більше, ніж зовнішні сили? Чи багато хто з ваших друзів, знайомих із цим згоден?

– Зараз із моєю думкою під постом з портретом Путіна більшість згодна і підтримує. Однак, навіть якщо б не підтримували, я особливо б не переживала. Творчі люди творчістю висловлюють свою думку і нікому її не нав’язують.

– Розслідування Навального дивитеся? Він часто про це говорить.

– За Навальним не стежу, як і за іншими політиками. На будь-які акції на підтримку влади або опозиції не ходжу. Фільми про розслідування не дивлюся. Беру інформацію просто з новинних ресурсів.

– Як ви думаєте, якщо Путін побачить вашу роботу і пояснення до неї – він здивується тому, що ви написали, чи буде для нього ця інформація сюрпризом?

– Якщо Путін побачить мою роботу? Я не думаю, що його це дуже здивує, хоча сподіваюся, що гідно оцінить роботу, і, може, хтось із його оточення купить її. Внесе таким чином лепту в збереження Сибіру. Думаю, що Путін знає про проблеми Сибіру і в цілому країни. Можливо, саме тому останнім часом так багато кримінальних справ щодо чиновників у Росії.

– Але, мабуть, робиться недостатньо, якщо ви публікуєте такий пост? Якої реакції від нього ви очікуєте? Що, на вашу думку, він повинен зробити?

– Я не знаю, що потрібно зробити для збереження Сибіру! Кажу відверто, що я – не політик і можу помилитися. Але, напевно, потрібно просто дотримуватися законів, і всім буде добре.

– А зуби, з яких зроблена ця робота, звідки?

– Зуби мені дістав власник уфимської стоматології Євген Новиковський, якому зараз я оформляю стіну в клініці. Я просто попросила багато зубів для картини, і він їх знайшов. Чудовий хлопець і фахівець, спасибі йому велике. На картину пішло близько 500 зубів і 5 годин часу. Дуже виявилося складно ними малювати. Наприклад, сміттям Моргенштерна я намалювала за годину.

– За скільки ви плануєте продати картину?

– Аукціонний майданчик сам встановлює мінімальну вартість в одну електронну монету, це 2400 доларів. Відповідно, якщо за цю суму куплять, приблизно половину переведу на благодійність. Чому половину? Треба буде заплатити за переведення в готівку, як мені сказали. Приблизно 2000 буде чистими. Але за картину можуть запропонувати і велику суму.

Євгенія Хайбулліна пише картини, вдаючись до незвичайних фактури і текстури. Портрет Путіна вона вже одного разу створила з розлитого на столі молока. «Писала» Земфіру кетчупом, використовуючи як кисть картоплю фрі. Висоцького на снігу. Є серед її робіт портрети Шнурова з тютюну і цигарок – останній вона подарувала Сергію Шнурову прямо на концерті. А також портрет реп-виконавця Моргенштерна – його Євгенія створила зі сміття, підкресливши своє ставлення до творчості цього співака. Портрет Моргенштерна теж виставлений на торги – гроші підуть на лікування наркозалежних в Башкирії.