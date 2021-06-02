Німеччина закрила доступ у свій повітряний простір для рейсів з Росії

Влада Німеччини заявила, що припиняє приймати рейси російських авіакомпаній після того, як Москва не змогла вчасно продовжити дозволи на польоти німецькому авіаперевізнику Lufthansa.

2 червня Федеральне міністерство транспорту заявило, що авіаційне управління Росії не продовжило права на польоти Lufthansa на червень, а це означає, що рейси з Німеччини, які мали вилетіти вранці, скасували.

Згідно з повідомленням міністерства, Федеральне управління цивільної авіації Німеччини не видаватиме ніяких додаткових дозволів на рейси російських авіакомпаній, що прибувають до Німеччини, поки з російського боку перебуває на розгляді рішення щодо Lufthansa.

В результаті, рейси російських авіакомпаній «Аерофлот» і S7 2 червня не відбулися.

Повідомляється, що міністерство транспорту Німеччини і посольство Німеччини в Москві наразі підтримують «тісні контакти» з авіаційною владою Росії щодо цього питання. Коментарів з боку російської влади поки немає.

Берлін заявляє, що Росія «в односторонньому порядку» призупинила двосторонні угоди про повітряне сполучення між двома країнами в березні 2020 року через пандемію COVID-19. Відтоді польоти здіснювалися країнами на основі щомісячних дозволів.