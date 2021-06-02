Кабмін скасував обов’язкову виплату пенсій на картки – «Укрпошта»

Кабінет Міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня. Про це повідомляє «Укрпошта» 2 червня.

Зазначається, що доставка соціальних виплат через пошту збережеться принаймні до 1 січня 2023 року.

«Основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, – неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень», – мовиться у повідомленні.

За даними «Укрпошти», наразі 13 мільйонів українців не мають доступу до банківських послуг.

В компанії зазначили, що відповідні зміни уряд ухвалив 26 травня. Оновлений текст опублікований на сайті Кабміну.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що «Укрпошта» продовжить доставляти пенсію в ті регіони країни, де з об’єктивних причин немає можливості перевести пенсіонерів на отримання виплат через банківські картки.

Міністерство соціальної політики раніше заявило про переведення з 1 вересня 2021 року пенсійних нарахувань на банківські картки.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що зміна порядку отримання пенсій пов’язана з тим, що лише приблизно третина отримувачів беруть свої виплати через пошту. Водночас доставка пенсій додому здійснюватиметься «тільки маломобільним категоріям, зокрема, особам з інвалідністю першої групи, тим, хто старше 80 років, хто за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує стороннього догляду».

Раніше уряд ухвалив постанову про підвищення з 1 квітня тарифів на виплату і доставку пенсій, соціальних допомог оператором «Укрпошта». Тариф у місті підвищили до 1,3% з 1,15% від суми виплати, у селі і селищах міського типу – до 2,65% з 2,3%. В «Укрпошті» повідомили, що отримані кошти від підвищення тарифів на виплату і доставку пенсій та інших соцвиплат спрямують у фонд оплати праці листонош.