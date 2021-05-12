Пенсія через пошту буде в тих регіонах, де пенсіонерів неможливо перевести на картки – Шмигаль

«Укрпошта» продовжить доставляти пенсію в ті регіони країни, де з об’єктивних причин немає можливості перевести пенсіонерів на отримання виплат через банківські картки. Про це, як передає агенція УНІАН, заявив після виїзного засідання уряду в Чернігівській області прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Укрпошта» закупила і завершує цього року організацію так званих мобільних відділень – понад 500 автомобілів, які підвозять документи, поштові відправлення й гроші. Друге– продовження стратегії, яка була розпочата в державі, – пенсія на картки. Етапність така: великі міста, міста з населенням 100 тисяч осіб і більше. У тих містах, де густота не дозволяє мати банківське відділення або мати банкомат, там пенсія доставлятиметься поштою, як і було», – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що «жодних загроз або кризи» в цьому питанні немає.

Міністерство соціальної політики раніше заявило про переведення з 1 вересня 2021 року пенсійних нарахувань на банківські картки.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що зміна порядку отримання пенсій пов’язана з тим, що лише приблизно третина отримувачів беруть свої виплати через пошту. Водночас доставка пенсій додому здійснюватиметься «тільки маломобільним категоріям, зокрема, особам з інвалідністю першої групи, тим, хто старше 80 років, хто за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує стороннього догляду».

Раніше уряд ухвалив постанову про підвищення з 1 квітня тарифів на виплату і доставку пенсій, соціальних допомог оператором «Укрпошта». Тариф у місті підвищили до 1,3% з 1,15% від суми виплати, у селі і селищах міського типу – до 2,65% з 2,3%. В «Укрпошті» повідомили, що отримані кошти від підвищення тарифів на виплату і доставку пенсій та інших соцвиплат спрямують у фонд оплати праці листонош.