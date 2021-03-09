Процес продажу будівлі «Укрпошти» на Хрещатику може зайняти від двох років – Смілянський

«Укрпошта» планує продати будівлю головпоштамту на Хрещатику в Києві, але очікуватиме зростання ринку нерухомості, цитує у вівторок пресслужба компанії гендиректора Ігоря Смілянського.

«Сказати точно, коли ми продамо будівлю на Хрещатику, зараз складно. Цей процес може зайняти від двох років, і на те є свої причини... Все також залежатиме і від ситуації на ринку, адже і ми, і держава зацікавлені у найвигіднішому продажі активів. Зараз ринок нерухомості на спаді і бізнес лише відновлюється. Тому ми маємо дочекатись влучного моменту, адже наша ціль не продаж майна, а ефективне використання ресурсів задля розвитку «Укрпошти», – сказав Смілянський.

За його словами, сама будівля потребує суттєвих інвестицій для ремонтів і підтримання комунікацій у робочому стані.

«Будівлі, де розташований Головпоштамт, понад 60 років. Стан її фасаду з кожним роком тільки погіршується та потребує ремонту: за попередньою оцінкою, у те, щоб обстукати та відремонтувати будівлю ззовні, потрібно інвестувати 10 мільйонів гривень», – сказав Смілянський, додавши, що мільйони гривень ще потрібні на ремонт усіх каналізаційних труб, опалення, освітлення, заміну вікон, внутрішнє перепланування тощо.

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За даними «Укрпошти», поштове відділення 01001 все ж залишиться на Хрещатику, проте співробітники компанії, які наразі працюють у цій будівлі, переїдуть в інший офіс.

Головпоштамт у Києві був збудований у 1952-1958 роках. Він належить до переліку пам’яток архітектури.