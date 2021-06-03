Шмигаль зустрівся з патріархом Грузинської православної церкви, визнання від якої домагається Київ і ПЦУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер зустрівся з католікосом-патріархом всієї Грузії, першоієрархом Грузинської православної церкви Ілією ІІ, повідомила пресслужба українського уряду.

«Глава українського уряду та патріарх Грузії обговорили питання, актуальні для українського та грузинського народів. Денис Шмигаль підкреслив, що національні історії Грузії та України, зокрема шляхи розвитку православних церков, є схожими. Очільник уряду зауважив, що Україна та Грузія разом йдуть дорогою європейської інтеграції. Також прем’єр-міністр відзначив важливість духовно-релігійної складової для становлення, подальшого розвитку обох держав», – йдеться в повідомленні уряду України.

Водночас у канцелярії патріарха Грузинської православної церкви заявили, що «на зустрічі обговорювались дружні стосунки між нашими країнами» та, що патріарх Ілія ІІ і Денис Шмигаль «висловили бажання і надалі зміцнювати зв’язки та зближувати наші народи».

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Грузинська православна церква поки офіційно не визнала автокефалію Православної церкви України.

Православна церква України була створена як канонічна автокефальна помісна церква з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви. На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.

Відтак ПЦУ є однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту, і єдиною канонічною православною церквою на території України. На цей час вона визнана чотирма з цих церков – це, крім Вселенського патріархату, також Александрійський патріархат – один із найдавніших історичних патріархатів, Елладська православна церква (в Греції) і Кіпрська православна церква.

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