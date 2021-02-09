52% підприємців не претендували на виплати з безробіття через карантин – директорка СУП

52% представників малого і середнього бізнесу не подавали документи на одноразові виплати через втрату роботи під час останнього карантину, повідомила виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова. Про це вона сказала на форумі, присвяченому викликам пандемії COVID-19, 9 лютого.

Глазкова схвально відгукнулася про саму систему виплат, але зазначила, що не всі підприємці були вмотивовані нею скористатися.

«За нашими опитуваннями, 52% (підприємців – ред.) навіть не подавали документи і не отримали цю допомогу. Це говорить про низький рівень. Тобто все ж таки не вистачає цієї впевненості і довіри до держави, що це точно спрацює. Були нюанси з КВЕДами, бо ми знаємо, що не всі бізнеси могли отримати цю компенсацію, але здебільшого це пов’язано з тим, що навіть не подавалися документи», – сказала вона.

Глазкова нагадала, що початок карантину був нелегким періодом для всіх, але найбільше від нього постраждали саме малі та мікропідприємці.

«В бізнесу такого розміру найменший запас міцності, в них не було зайвих коштів, на яких можна було триматися кілька місяців в очікуванні, коли ситуація повернеться в кращий бік. Середнього також це торкнулося дуже сильно, але мікро- і малий дуже сильно постраждали», – зазначила представниця СУП.

Вона також навела результати дослідження стану бізнесу восени 2020 року, до якого долучилася її організація.

«Ми проводили кілька замірів стану підприємств, ставили питання: як ви почуваєтесь, чи закриваєте бізнес, чи звільняєте працівників?... Ми запитали, який стан в бізнесу, і тоді мали відповідь, що, на жаль, кожне 10-те мале чи мікропідприємство було на межі закриття. Це був вересень, і це співпаало з прогнозами, які ми мали навесні», – розповіла Глазкова.

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При цьому, за її словами, бізнес-сектор вітав програму доступних кредитів «5-7-9», а СУП долучилася до її адаптації для підприємств, постраждалих від карантину.

«На початку було складно, в нас дуже багато мали підприємці відмов, не всі змогли отримати цей кредит. Але згодом стали змінюватися умови, більше банків приєдналися до програми, і вже під кінець роки ситуація краща. Ми дуже вітаємо цей інструмент компенсації з часткового безробіття. Справді, білий, прозорий, хороший бізнес, який зберігав робочі місця, не звільняв людей, давав можливість зберігати робочі місця, щоб люди не йшли на біржу праці, отримав цю компенсацію», – зазначила вона.

За словами Глазкової, найбільшою проблемою для підприємців протягом минулого року був брак передбачуваності, зокрема при запровадженні карантинних обмежень.

На цьому ж форумі прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за час роботи програми «Доступні кредити 5-7-9» нею скористалися 19 тисяч підприємств.