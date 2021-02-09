Шмигаль: програмою «5-7-9» скористалися близько 19 тисяч підприємств

За час дії програми «Доступні кредити 5-7-9» нею скористалися приблизно 19 тисяч малих і середніх підприємств, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він сказав під час форуму, присвяченому викликам коронавірусної пандемії, 9 лютого.

За словами голови уряду, програма «5-7-9» була адаптована до умов карантину, щоб підтримати передусім малий і середній бізнес.

«На сьогоднішній день параметри виконання цієї програми – більше 20 мільярдів рефінансованих або виданих нових кредитів і порядка 19 тисяч підприємств, які скористались цією програмою. Уряд має намір продовжувати її роботу, навіть розширити показники з точки зору залученості коштів для підтримки бізнесу», – сказав він.

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Шмигаль додав, що уряд планує розширити межі програми для середнього бізнесу.

У січні Міністерство фінансів повідомило на запит Радіо Свобода, що більше половини виданих на той момент кредитів за програмою «5-7-9» отримали підприємці галузі сільського господарства.

Програма пільгових кредитів для бізнесу стартувала в Україні в лютому 2020 року. Їх видають під такі ставки: 5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочі місця; 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 мільйонів грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%); 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 мільйонів.