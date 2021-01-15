У Мінфіні розповіли, які галузі найбільше користуються програмою «5-7-9»

Більшу половини кредитного портфелю програми «Доступні кредити 5-7-9%» припадає на сільськогосподарські підприємства – про це повідомило Міністерство фінансів у відповідь на запит Радіо Свобода.

Як повідомляють у Мінфіні, останні дані Фонду розвитку підприємництва на 11 січня показують такий розподіл кредитів за цією програмою:

сільське господарство – 55%

торгівля – 18 %

промисловість – 16 %

послуги – 8 %

будівництво – 2 %

інші галузі – менше 2%

За час програми залучені банки видали 7 678 позик, але одне підприємство може отримувати кілька кредитів, якщо їхня загальна сума не перевищує 1,5 мільйона гривень.

Як зазначають у міністерстві, карантинні обмеження 2020 року не знизили цікавість підприємців до пільгових кредитів. Навпаки, за спостереженнями відомства, через зміни в програмі, які передбачають отримання кредиту на фінансування оборотного капіталу та рефінансування вже наявної заборгованості перед банками, попит на участь у ній зріс.

«Станом на 11.01.2021 кредити на рефінансування складають більше 62 % кредитного портфелю програми – понад 11 мільярдів гривень, у той час як кредити на інвестиційні цілі та на антикризові цілі (фінансування оборотного капіталу та на виробництво лікарських/медичних засобів) складають по близько 19 % кредитного портфеля», – заявляє міністерство.

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Відомство наразі не фіксувало випадків порушення умов програм частині протермінування виплат за кредитами або нецільового використання отриманих коштів. Втім, умови програми дозволяють відтермінувати виплати за кредитом до 12 місяців, але не пізніше як до 31 грудня 2021 року.

У міністерстві вказують на те, що відповідність підприємств критеріям програми та те, як вони використовують кошти, має перевіряти банк, який видав пільговий кредит.

«Частка задоволених заявок суб’єктів підприємництва на одержання кредитів у загальній кількості поданих заявок становить менше 20 %. Майже 80% відсотків відмов викликано незадовільною діловою репутацією підприємців та їх фінансовим станом, а також негативною кредитною історією», – йдеться у відповіді на запит.

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За даними Мінфіну, з моменту старту програми банки-учасники програми «5-7-9» видали 17,8 мільярда гривень позик.

Програма пільгових кредитів для бізнесу стартувала в Україні в лютому 2020 року. Їх видають під такі ставки: 5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочі місця; 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 мільйонів грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%); 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 мільйонів.