Радіо Свобода Weekly: Вечірка Зеленського до дня народження і «московська схованка» Тараса Козака

Як Зеленський наважився «вимкнути телеканали Медведчука» і що буде далі?

Санкції проти так званих «каналів Медведчука». Володимир Зеленський пішов на несподіваний рішучий крок, що не вписується у правила політичної гри в Україні. І хоч цей крок був підтриманий громадською думкою та вдало вписується в геополітичний момент, він не гарантує шостому президентові Україні ані зростання рейтингів, ані остаточної перемоги над російською пропагандою. Так опитані Радіо Свобода політичні експерти оцінюють запровадження санкцій проти соратника Віктора Медведчук Тараса Козака та припинення мовлення трьох підконтрольних їм телеканалів. Детальніше – у матеріалі.

Далі коротко:

Цивільна дружина Козака, яку він не декларує, купила квартиру в Москві вартістю 13 мільйонів доларів – «Схеми»

Народний депутат від ОПЗЖ і близький соратник Віктора Медведчука Тарас Козак потрапив під санкції, як і три формально оформлених на нього телеканали Ньюзван, 112 і ЗІК. Однак ці санкції зовсім не зачепили чималу частку контрольованих ним активів – адже вони, як «Схеми» виявили ще в 2019 році, зареєстровані на його цивільну дружину Наталію Лавренюк, яку він «забув» вказати в декларації: і частка в російському бізнесі, і десятки квартир і земельних ділянок в Україні. Відтоді минуло півтора роки, та Козак так і не вніс цивільну дружину у свою декларацію.

Однак, як встановили журналісти, схоже, все вище згадане – не найрозкішніший об’єкт, який вдалося вивести з-під санкцій. «Схемам» вдалося виявити «московську схованку» Козака, набагато розкішнішу за українські активи – апартаменти в делюкс-комплексі в самому центрі Москви в 5 км від Кремля, по-сусідству з російським прем’єр-міністром Мішустіним і очільником «Пошти России». Апартаменти вартістю 350 мільйонів гривень.

Відповідь від Путіна прилетить, ми маємо бути готові до цього – Кулеба про блокування «каналів Медведчука»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає що «Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території», але «персонажі російської машини пропаганди» продовжують працювати, тому Україні слід не піддаватися на провокації, які розхитують ТКГ і «Норманді».

Що є інструментом стримування Росії, як ухвалювалось рішення РНБО про санкції щодо телевізійних каналів, якою буде помста Путіна за кума? А ще про політичні сигнали нової адміністрації США, вакансію керівника місії України в НАТО, вакцину від коронавірусу та багато іншого в інтерв’ю Дмитра Кулеби Радіо Свобода.

«Зе-карантин»: день народження Зеленського, VIP-гості ресторанів та бездіяльність поліції (розслідування)

Епідемія триває, а з нею і карантин у багатьох країнах світу. Великі зусилля влади йдуть на роз’яснення громадянам, чому важливо дотримуватись запроваджених карантинних обмежень. Уже низка чиновників у європейських країнах втратили свої посади, бо самі порушували правила карантину. Не дивно, адже така поведінка подає негативний приклад, сигнал для мільйонів, що обмеження – не для всіх, а значить, не обов’язкові до виконання. Навряд чи це зменшує статистику захворюваності та збільшує довіру до влади. А що в Україні?

Наприклад, «Схеми» стали свідками, як високопосадовці УДО, ДУС та Офісу президента відвідували ресторан, коли той вже мав бути зачинений. Виявили, що під час січневого локдауну елітні заклади по дорозі у Конча-Заспу продовжили приймати відвідувачів, попри заборону; а поліція, приїжджаючи на виклик журналістів, не знаходила порушень. Більше того, виявилося, що сам президент Володимир Зеленський, який регулярно закликає громадян носити маски, мінімізувати соціальні контакти та сидіти вдома, на честь власного дня народження влаштував непублічну вечірку, на якій «Схеми» нарахували близько 30 гостей, і жоден з них не був у масці.

«Путіну нікуди тікати». Кримська дача не сховає президента Росії від протестів?

Басейни з морською водою, вертолітний майданчик прямо в морі, критий татамі та льодовий палац – усе це є на дачі Володимира Путіна в окупованому Криму. Президент Росії зайняв одразу дві резиденції поблизу селища Олива, які до анексії перебували в розпорядженні українського Державного управління справами. Навколо маєтку звели паркан заввишки шість метрів. Він перегородив краєвид на Чорне море з південнобережного шосе. Сусідом Путіна по дачі став голова ФСБ Олександр Бортников. Чому кримська дача, що виглядає як фортеця, не сховає Путіна від російських протестів – читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Дефіцит енергії та ризик відключень: до чого тут Кабмін, Росія, Ахметов і Коломойський

В Україні – ризик «загальносистемної аварії» та масових відключень електроенергії, серед причин – малі запаси вугілля на складах теплоелектростанцій. Про це повідомляє Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Ще одна причина кризи – недостатня кількість атомних енергоблоків у роботі, а також дві нещодавні аварії на Запорізькій ТЕС, визнають експерти. Влада, регулятори та деякі аналітики стверджують, що в цих умовах є допустимим імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, який відновився цього року.

Наскільки високим є ризик відключень у лютому, що призвело до цього та якими є варіанти розвитку подій? Про це Радіо Свобода розпитало учасників ринку та експертів.

Козир «Мотор Січ» – у боротьбі США, Китаю, України та Росії

Американські, а віднедавна і українські санкції заблокували активність китайського інвестора Skyrizon Aircraft Holdings Limited, який понад три роки тому придбав акції української компанії «Мотор Січ», одного з найбільших виробників авіадвигунів у світі. Спробу китайців та їхнього партнера в Україні Олександра Ярославського провести збори акціонерів та змінити керівництво компанії зупинила СБУ. Це викликало обурення офіційного Пекіна, інвестори ж обіцяють іти в міжнародні суди. Що означають ці події для стратегічного українського підприємства, для економіки держави та для співпраці України з Китаєм та США? Це з'ясовувало Радіо Свобода.

«Жорсткий підхід»: як Байден може допомогти Україні у війні з Росією

Вже у своїй першій телефонній розмові з Володимиром Путіним 46-й президент США Джо Байден заговорив про Україну та російську агресію. Сполучені Штати і раніше брали активну участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі, але як буде діяти новий глава Білого дому? Адже, мабуть, ніколи ще американським президентом не ставав політик, який так добре обізнаний із проблемами України. На що тепер можуть піти Сполучені Штати для посилення ЗСУ і які важелі впливу на Кремль задіє нова американська адміністрація?

Чи можливе цивільне партнерство? Одностатева пара проти України в Євросуді з прав людини

На розгляді у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) перебуває перша скарга гомосексуальної пари проти України. Позивачі вважають, що зазнали порушень статей 14 і 8 Конвенції про захист прав людини, а також вони наголошують, що відчувають переслідування через свою сексуальну орієнтацію. Які наслідки матиме розгляд цієї справи для одностатевих пар і для держави, і які права ЛГБТ-спільноти порушуються в Україні?

Пам'яті режисера Сергія Проскурні

Режисер Сергій Проскурня помер у віці 63 років.​ Його проєкти були не лише новаторськими – вони потрапляли в нерв, який найбільше болів тоді українському суспільству. Свій проєкт «Наш Шевченко» до 200-ліття поета Сергій Проскурня знімав на Майдані.

Про Сергія Нігояна, який став однією з перших жертв Євромайдану, і про те, яким сучасним для українців залишається Шевченко, режисер говорив з Радіо Свобода кілька разів. Ми вирішили пригадати три розмови.

Сім чудес Трипільської культури. Куди ж поділися трипільці?

1896 року київський археолог Вікентій Хвойка зробив сенсаційне відкриття. У селі Трипілля, що неподалік від Києва, він виявив перші знахідки загадкової культури періоду енеоліту (мідно-кам’яної доби). Ця культура невдовзі отримала назву «Трипільська». Від часів Хвойки і до сьогодні таке визначення не змінилося попри те, що просторові межі культури поширилися від Чернігівщини до Чорного моря та Балканського півострова. Про 7 гідних подиву чудес Трипільської культури – читайте тут.

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