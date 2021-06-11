На місці колишньої колонії побудують кампус ІТ-компанії – Мін’юст

Колишню виправну колонію на Хуторівці у Львові продали ІТ-компанії, яка планує побудувати на її місці кілька своїх об’єктів. Про це 11 червня повідомило Міністерство юстиції.

За повідомленням, власником території виправного закладу стала «одна з компаній групи SoftServe».

«Компанія планує звести у Львові кампус, який міститиме низку інфраструктурних об’єктів та офісів», – зазначають у міністерстві.

Пресслужба відомства наводить коментар міністра Дениса Малюськи, який нагадав, що ділянку в’язниці площею понад 10 гектарів на Хуторівці продали за понад 370 мільйонів гривень.

За словами члена ради директорів SoftServe Олега Дениса, компанія має плани створити квартал із офісами та закладами освіти.

Продаж ділянки SoftServe прокоментував також мер Львова Андрій Садовий.

«Всі хвилювались, адже на аукціоні змагались будівельні компанії. Але я радий, що саме ця компанія подала найкращу цінову пропозицію», – зазначив він.

Мер Львова додав, що всі об’єкти на ділянці будуватимуться «після проведення міжнародного архітектурного конкурсу».

Денис Малюська 3 червня повідомив, що Міністерство юстиції продало на аукціоні колонію №48 на Хуторівці за 377,5 мільйона гривень при стартовій ціні понад 132 мільйони.