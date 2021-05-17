В Інституті фізіології розповіли, чому вартість оренди корпусу закладу складає 1 гривню

Інститут фізіології імені Богомольця НАН України та Управління Державної охорони уклали договір оренди адміністративно-лабораторного корпусу інституту вартістю в одну гривню. Про це повідомили у відповіді на запит Радіо Свобода в Інституті фізіології імені Богомольця.

«Орендна плата визначається згідно пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 4 жовтня 1995 року №785, а саме «Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна одна гривня встановлюється таким орендарям: бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету», – мовиться в повідомленні.

В Інституті фізіології Богомольця розповіли, що йдеться про адміністративно-лабораторний корпус зі складом №1, загальною площею 1158,1 квадратного метра та частину асфальтного покриття загальною площею 780 квадратних метрів.

В інституті зазначили, що договір містить такі додаткові умови:

строк оренди – 10 років;

проведення ремонтних робіт орендованого майна на суму не менше 520 тисяч гривень.

У березні у НАН заявили, що відмовили Авакову в передачі корпусу Інституту фізіології на потреби МВС.

«Так, дійсно, до НАН України надійшов лист Міністерства внутрішніх справ України з пропозицією передати 16-поверховий лабораторний корпус Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, що розташований за адресою – вулиця Богомольця, 4 в місті Києві, у відання Національної поліції України», – йдеться у відповіді.

У НАН зазначили, що в листі МВС України як аргумент вказано «гостру потребу» в розміщенні особового складу Національної поліції України в Києві.

Президія НАН розглянула це питання і відмовила у проханні, йшлося у повідомленні.