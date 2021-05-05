Всі передані для приватизації підприємства «Укроборонпрому» є «непрофільними для держави» – ФДМ

Фонд державного майна готує для приватизації 16 підприємств, отриманих від концерну «Укроборонпром» – про це у Фонді повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.
Зокрема, 31 березня установа отримала такі єдині майнові комплекси концерну:
- Рівненський автомобільний ремонтний завод
- Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
- Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання
- спеціальне конструкторське бюро «Молнія»
- державне підприємство «Укроборонлізінг»
- Науково-дослідницький інститут «Буран»
- Український радіотехнічний інститут
- Центральне кострукторське бюро «Ізумруд»
Згодом, від 15 квітня Фонд отримав ще вісім майнових комплексів від оборонного концерну:
- «Укроборонлізінг»
- «Віницький авіаційний завод «ВІАЗ»
- «Укроборонресурси»
- «Запорізький автомобільний ремонтний завод»
- «171 Чернігівський ремонтний завод»
- «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод»
- «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння»
- «ЦНДІ навігації та управління»
Як пояснили у Фонді держмайна, з моменту передачі він віддає доручення, поміж іншого, на надання інформації про нерухомість, яка є на балансі переданого підприємства, а також інформацію про майно в оренді.
Крім того, ФДМ з’ясовує, коли проводилася остання оцінка та інвентаризація майна.
«Кожен об’єкт має власну специфіку – це залежить як від профілю діяльності, так і від розташування активів. Але всі ці об’єкти поєднує те, що вони є непрофільними для держави. А тому є перспективними для приватного сектору економіки, який завдяки інвестиціям у модернізацію може забезпечити створення нових робочих місць та перетворення занедбаних і непрацюючих активів на ефективні», – йдеться у відповіді Фонду.
При цьому, як зазначають у пресслужбі органу, ще не всі підприємства «Укроборонпрому» передані до сфери управління ФДМ, що «не дозволяє повноцінно готувати ці об’єкти до приватизації».
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Стандартна процедура підготовки об’єкта малої приватизації, за оцінками установи, триває 9-10 місяців, але підприємства можуть мати проблеми на кшталт арештів чи боргів. У ФДМ зазначають, що в приватну власність передають тільки ті активи, які не потрібні державі для виконання безпекових та соціальних функцій і не є природними монополіями.
«В залежності від стану об’єкта виставляються і приватизаційні умови –може йтися про збереження профілю, погашення боргів та забезпечення соціальних гарантій працівників», – додають у пресслужбі.
Один із об’єктів «Укроборонпрому» вже виставили на приватизацію – це херсонський завод «Судмаш», який виробляє та ремонтує техніку для комунальних підприємств та пожежних частин.
У квітні організація StateWatch оприлюднила висновки, за якими 15 державних підприємств, які входили до «Укроборонпром» і були передані для приватизації, втратили свою виробничу спроможність станом до 2015 року.
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