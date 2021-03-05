У НАН заявили, що відмовили Авакову в передачі корпусу Інституту фізіології на потреби МВС

Національна академія наук України розглянула прохання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про передачу 16-поверхового корпусу Інституту фізіології імені Богомольця на потреби МВС, повідомили у НАН України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Так, дійсно, до НАН України надійшов лист Міністерства внутрішніх справ України з пропозицією передати 16-поверховий лабораторний корпус Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, що розташований за адресою – вулиця Богомольця, 4 в місті Києві, у відання Національної поліції України», – йдеться у відповіді.

У НАН зазначили, що в листі МВС України як аргумент вказано «гостру потребу» в розміщенні особового складу Національної поліції України в Києві.

Президія НАН розглянула це питання і відмовила у проханні, йдеться в повідомленні.

«Зважаючи на те, що передача лабораторного 16-поверхового корпусу здатна призвести до того, що багаторічна успішна діяльність наукового колективу установи буде призупинена, пріоритетні наукові дослідження, в тому числі в рамках міжнародних угод, доведеться згорнути, а майже 190 висококваліфікованих працівників та все, що розташоване в цій будівлі, опиниться просто неба, вчена рада Інституту визнала неприйнятною пропозицію передати цю будівлю до сфери управління Національної поліції України», – повідомила пресслужба НАН.

В академії наук додали, що міністру Авакову вже надіслали листа з відповідним рішенням.

Радіо Свобода надіслала запит до МВС із проханням прокоментувати це питання.