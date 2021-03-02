Аваков розповів про своє ставлення до легалайзу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не проти використання канабіноїдів у медичних цілях.

«Я не проти, щоб канабіноїди видавали за рецептом. Канабіноїди – це елементи витяжки з марихуани, які присутні в таблетках і які видаються за електронним рецептом у випадку, якщо людині потрібно полегшити біль. Але я категорично проти, щоб дозволити вирощувати на підвіконні два горщики марихуани і за необхідності покурювати», – сказав Аваков в інтерв’ю YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

Він вважає, що марихуана – «це відкрита дорога до більш важких наркотиків».

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах тягнуть за собою накладення штрафу від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 500 гривень) або громадські роботи на строк від 20 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Згідно з Кримінальним кодексом, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.