В Україні на аукціоні продали першу колонію – Малюська

Майно Львівської виправної колонії №48 (Хуторівка 2) продали на електронному аукціоні за 377,5 мільйонів гривень, повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська.

«Сьогодні на аукціоні продали перший лот – майно колонії №48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об’єкту – 132 млн 674 тис 303 грн. 55 копійок. Ціна продажу за результатами торгів – 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні – ледь не у три рази. У торгах взяли участь 7 учасників. Це перший продаж «Великого розпродажу в’зниць», – повідомив Малюська.

За його словами, розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% – до державного бюджету, 70% – на відбудову в’язничної інфраструктури.