Замість тюрми – будинки і базар: «гарячі пиріжки» від міністра юстиції

ЛЬВІВ – Майно Львівської виправної колонії №48 продали за понад 400 мільйонів гривень при утричі меншій стартовій ціні об’єкта. 30% коштів, виручених від продажу старих в’язниць, міністерство юстиції перерахує у державний бюджет, а 70% вкладе у відновлення інфраструктури українських тюрем або ж будівництво нових слідчих ізоляторів.

Львівська в’язниця стала першою, яку продали на аукціоні у рамках проєкту «Великий розпродаж в’язниць».

Хто купив нерухомі об’єкти і що збудують на території площею понад 10 га інвестори?

На своїй сторінці у фейсбук міністр Денис Малюська до повідомлення про продаж тюрми у Львові поставив своє фото, підписавши: «Твоє обличчя, коли в’язниці розходяться, як гарячі пиріжки».

А тими «гарячими пиріжками» є нерухоме майно Львівської виправної колонії №48, з прокладеними всіма необхідними комунальними мережами. Ще до 2017 року це була тюрма суворого режиму, яка три роки заростає травою. Все цінне з неї вивезли, понад сім сотень в’язнів перевели в інші тюрми. Колись тут утримували і 1700 засуджених.

Майно в’язниці придбали два покупці. Близько сотні об’єктів, які розташовані на площі понад 10 га купило ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс» за 377,5 млн гривень. Власником цієї компанії є львів’янин Тарас Зубик, який займається будівельним бізнесом, керує приватним акціонерним товариством «Львівський проєктний інститут».

А ще три приміщення тюрми на площі 0,9 га за 30 млн гривень купив «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», один із власників якого депутат міської ради від партії «Самопоміч» Роман Федишин.

Що буде на місці тюрми – заводи, житлові комплекси, торгово-розважальні заклади – це питання до власників і органів місцевого самоврядування, які затверджують генеральні плани, видають містобудівні умови та обмеження, заявив міністр юстиції. Обидва покупці, допоки не укладені угоди з продавцем, не завершене оформлення всіх документів, нічого не повідомляють про те, що саме планують збудувати на місці колишньої в’язниці.

А ось у Львівській міській раді ще у 2019 році висунули вимоги до майбутніх інвесторів.

Максимум 25% – житло

«Згідно з рішенням виконкому, має бути максимум 25% – житло, решта –спортивні центри, офіси, 10% – рекреаційна зона, соціальна інфраструктура, там потрібна школа на 18 класів і дитячий садочок на 150 дітей. Місто визначає містобудівну політику на своїй території. Там земля належить громаді і може бути відведена лише під об’єкти», – каже Радіо Свобода Антон Коломєйцев, начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради.

Вочевидь, що та частина об’єктів, яку придбав гуртовий ринок, використовуватиметься для розширення його території. Бо в цьому є потреба, з огляду на розвиток базару. А ось щодо придбаного майна на площі понад 10 га, то у міській раді обіцяють, що не дозволять інвестору всю територію перетворити у суцільні житлові будинки.

Продаж СІЗО – у перспективі

Також ще у 2017 році міністерство юстиції заявило про намір продати у Львові ще приміщення слідчого ізолятора, що розташоване у центрі міста. Однак це може відбутись за умови, коли збудує сучасний слідчий ізолятор, в який переведуть всіх ув’язнених. Зараз у СІЗО – понад сімсот осіб. Львівська міська рада вже визначилась із місцем під нову будівлю СІЗО і оголосить конкурс на кращий архітектурний проєкт.

«Бригідки» – це історична будівля. Тут у 1614 році збудували дерев’яний монастир для дівчат з благородних родин. У 1785 році тодішня австрійська влада монастир перетворила у чоловічу в’язницю, яку назвали «Бригідки», це була найбільша тюрма Галичини. У дворі виконували смертні вироки в різні роки і за різних влад. 24-28 червня 1941 року, перед приходом німецьких військ, тут «совєти» масово розстріляли людей. У повоєнний час засуджених вбивали у підвалі.

Що саме може розташовуватись в історичній будівлі на сьогодні у мерії не знають. Одна з пропозицій, влаштувати там музей, але аж ніяк не розважальний заклад. До цього приміщення привернута увага громадських активістів, на відміну від проданої колонії №48, які наголошують, що міністерство має передати «Бригідки» у комунальну власність міста і депутати з відповідним зверненням вже апелювали до уряду. Однак розмови про долю СІЗО ще завчасні, допоки немає нового приміщення, наголосила у коментарі Радіо Свобода заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Про «Великий розпродаж в’язниць» у міністерстві юстиції заявили торік. Львівська колонія стала першою тюрмою, проданою на аукціоні. У списку на продаж понад 30 об’єктів, які не використовуються, як в’язниці, звідки засуджені переведені в інші місця, де більшість працівників теж працюють по різних установах.

В українських в’язницях має перебувати менше людей

«Це закриті колишні установи виконання покарань, у них не перебувають уже в’язні. Але попри це, утримання цих установ щорічно забирає з бюджету кошти, тому ми розпочали цей проєкт розпродажу. Він складний у підготовці, бо, як правило, застарілі документи на нерухомість чи не в повному обсязі. В українських в’язницях має перебувати менше людей, аніж зараз. Європейські правила і норми на одного засудженого передбачають більші площі, ніж у нас. Ми хотіли б поліпшити умови утримання людей. Тому переглядаємо стандарти, де буде така можливість, то такі в’язниці не закриватимемо, а будемо їх реконструювати, ремонтувати», – каже Олена Висоцька.

СІЗО – переповнені

За словами заступниці міністра, сьогодні в українських тюрмах перебуває 30 тисяч засуджених, а ще 20 тисяч очікують на вироки суду у слідчих ізоляторах. Переважна більшість СІЗО – переповнені і у жахливому стані.

Європейські країни гуманізують законодаства

«Наше завдання – вилучити кошти з майна, яке ми не використовуємо, щоб вкласти в інфраструктуру, яка потрібна країні, а це СІЗО і в’язниці. Європейські країни гуманізують законодавства і не завжди в’язниця – це місце для виправлення людини, а ми хочемо жити у безпечному суспільстві, щоб людина виправлялась, визнала свій злочин і не завжди це має бути у стінах тюрми», – говорить Олена Висоцька.

Деякі правозахисники, фахівці, які працюють із людьми, які відбули покарання, до проєкту «Великого розпродажу в’язниць» ставляться неоднозначно. Передусім, їх цікавить:

наскільки прозоро будуть використані гроші з продажу майна?

чи достатньо буде місць в українських тюрмах, якщо злочинність у державі зростатиме?

як позбутися корупції у місцях позбавлення волі?

Розпродаж має подвійні стандарти

«Цей розпродаж, як на мене, має подвійні стандарти. Суспільство не бачить цілісної і зрозумілої стратегії реформування пенітенціарної системи. Корупція нікуди ж не пропала. Продаж будівель – це обгортка, яка не свідчить про грунтовний підхід до вирішення проблематики відбування покарання в Україні. Коштів, які виручать з продажу майна, навряд чи вистачить на всю інфраструктуру, щоб її привести до належного стану. Побоююсь, щоб ці гроші з продажу не пішли на премії чиновників», – каже колишній керівник Головного територіального управління юстиції у Львівській області (2015-2018рр.) Ярослав Жукровський.

Другим об’єктом, який виставлять на аукціон 26 червня, буде в’язниця №51 в Одесі і для інвесторів це дуже приваблива пропозиція, вважають у міністерстві юстиції.