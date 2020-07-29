«Вас запросили на день народження чиновника або політика? Може, навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Мін’юст пропонує нову послугу – подарункові сертифікати» – так міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у фейсбуці презентував нову ініціативу відомства. Відтепер українці, які перебувають у слідчих ізоляторах, можуть переїхати до більших камер зі зручностями, такими, як кондиціонер і мікрохвильова піч, якщо вони купують сертифікати. Міністр юстиції також заявив, що ваучери можуть бути придбані затриманими або як жартівливий подарунок для чиновників, підозрюваних у корупції. На початку квітня Денис Малюська заявив, що українська пенітенціарна система має проблеми з інфраструктурою, але коштів на вирішення цього питання в бюджеті немає. Тому гроші планують залучати з альтернативних джерел. Першим таким джерелом стане те, що Мін’юст зробить платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах. (Відео Reuters)