Мін’юст: на аукціон виставили дві в’язниці, за них планують виручити понад 135 млн гривень

У межах «Великої приватизації в’язниць» на аукціон виставили Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Торги мають відбутися вже 3 червня 2021 року, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Він розповів, що Львівська виправна колонія з січня 2018 року не здійснює правозастосовні та правоохоронні функції відповідно до своїх основних завдань. Усіх засуджених тоді перевели до інших установ виконання покарань. Попри консервацію об’єкта, кошти на його утримання продовжували витрачатися з державного бюджету.

Львівська виправна колонія №48 йде на приватизацію двома лотами. Перший – це об’єкти нерухомості, розташовані на земельній ділянці 10,6 га, зі стартовою ціною 132,7 млн грн. Другий – нерухоме майно, розміщене на 3 га землі, зі стартовою ціною 3,4 млн грн.

Вартість Південної виправної колонії в уряді не оприлюднили.

Загалом в рамках реформи пенітенціарної системи планується приватизувати 35 виправних закладів по всій Україні, 4-8 з яких вже у 2021 році. Ці заклади часто незаповнені та працюють неефективно.