«Умерли, не дождавшись пенсии»: в Украине решают, как отдавать миллиардные долги пенсионерам-переселенцам

По решениям судов Украина задолжала пенсионерам-переселенцам более 11 миллиардов гривен. В правительстве предполагают, что долги отдадут за три года, начиная с 2022-го. Для этого написали проект специального порядка выплат. Однако юристы, которые защищают права переселенцев, настроены скептически.

Сейчас от Украины пенсии получают 626 тысяч пенсионеров-переселенцев. Об этом в эфире ТРК Донбасс Онлайн рассказала омбудсмен Людмила Денисова. По ее информации, почти треть из них лишилась пенсии по разным причинам.

Задолженность составляет 11 миллиардов

«279 тысячам была прекращена выплата. Потом возобновлена. Это прекращение происходило с 2015 года до 2021 года. Вот именно эта сумма – это задолженность гражданам Украины, пенсионерам, которым прекращалась выплата пенсий по той или иной причине. А судебное решение принято о том, чтобы им возобновить такие выплаты. Выплаты возобновили, но задолженность составляет 11 миллиардов», – уточнила омбудсмен.

Какой порядок хотят установить

Порядок выплат долгов по пенсиям не утвердили. Есть пока что проект. Что планируют:

Выплаты будут делать по отдельной программе , предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда Украины;

, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда Украины; Учитывать выплаты будут в отдельном реестре ;

; Выплаты планируют делать ежемесячно;

Размер выплаты соответствует прожиточному минимуму для лиц, которые утратили трудоспособность , но не должен превышать этот минимум . В январе 2022 года такой минимум составит 1934 гривны;

, но не должен превышать этот минимум В январе 2022 года такой минимум составит гривны; Выплаты разбили на три года, начиная с 2022-го. На этот год запланировали отдать больше всего долгов: более 6 миллиардов гривен.

«Многие не дожили… »

Многие переселенцы еще с 2016 года по так называемым «спискам СБУ» лишились пенсии: информацию о том, что гражданин Украины живет на неподконтрольных территориях, передавали в управления соцзащиты. Потом управления соцзащиты отменяли справки ВПЛ, а затем пенсионные фонды прекращали выплачивать пенсии. И это при том, что люди могли находиться в это время на подконтрольной Украине территории. Поэтому переселенцы массово пошли в суды, чтобы обжаловать такие решения.

Тогда суды были буквально завалены такими делами

«Тогда суды были буквально завалены такими делами. В результате один из судей подал в Верховный суд одно из дел (как раз то, которое вели юристы БФ «Право на захист»), чтобы рассмотреть его как образцовое. После того, как Верховный суд в 2018 году вынес решение по образцовому делу, – такие же самые дела, а их были тысячи, решались по образцовому делу: всем удовлетворяли иски», – вспоминает Анастасия Одинцова, юристка благотворительного фонда «Право на захист».

Минимум 60 людей умерли, не дождавшись пенсии

В связи с этим возникла загвоздка: суды принимают решения в пользу пенсионеров-переселенцев, но эти решения не выполняют. Вот как описывает этот замкнутый круг Одинцова: «Исполнительная служба отправляет в пенсионный фонд, а пенсионный фонд дает отписки: да, конечно, у нас учитывается пенсия, но мы ее выплатить не можем, потому что нужен отдельный порядок. И многие люди с этими решениями не дожили до момента получения своих задолженностей по законным решениям судов. Только из наших бенефициаров уже 60 людей минимум умерли, так и не дождавшись своей пенсии».

Юристка подчеркивает: долги переселенцам должны были отдавать уже на основании решения Верховного суда. В нем речь идет о том, что пенсию платят по законам Украины, для этого нет каких-то специальных порядков, а решения правительства – это подзаконные акты, они не могут ограничивать права граждан. Выходит, что преграды для получения долгов для переселенцев создали искусственно, убеждена Анастасия Одинцова. Поэтому есть вероятность, что порядок выплаты долгов после утверждения суд отменит как незаконный.

Какие вопросы к специальному порядку

Непонятно, почему порядок выплат писали так долго и до сих пор не утвердили. Тем более, говорит юристка, к 2022 году сумма задолженности станет еще больше, и тогда возникнет вопрос: где брать деньги. Есть и другие замечания.

Этот реестр не является сейчас понятным и прозрачным

«В этом отдельном порядке указано, что будет создан реестр. Однако не понятно, как он будет наполняться, за какие периоды будут выплаты. То есть, этот реестр не является сейчас понятным и прозрачным», – анализирует порядок Одинцова и добавляет: неясно, как в этот реестр будут вносить новых граждан. Ведь многие переселенцы из-за карантина застряли в ОРДЛО. А через 30 дней после того, как карантин закончится, возобновятся и проверки переселенцев, и возможность отмены пенсий. И люди снова пойдут в суды, и суды снова обяжут государство возобновлять выплаты и отдавать долги.

А что делать людям, которые ждут денег? Анастасия Одинцова говорит, что правительство не предусмотрело каких-то дополнительных действий. Поэтому надо просто ждать.

Еще миллиардные долги

А еще в благотворительном фонде «Право на захист» Радио Донбасс.Реалии рассказали, что есть еще отдельная категория граждан Украины, которые не получают пенсии и задолженности по пенсионным выплатам по решениям судов. Это люди, которые проживают в ОРДЛО и не смогли получить статус переселенца из-за инвалидности, немощности, почтенного возраста или состояния здоровья. Невыплата пенсий таким людям – незаконна, это неоднократно подтверждал Верховный суд. Но граждане Украины не получают деньги из-за того, что управления ПФУ выехали с оккупированных гибридными силами России территорий, и сейчас, утверждают правозащитники, работают только «на бумаге». По информации БФ «Право на захист», по состоянию на октябрь 2020 года сумма не полученных такими людьми пенсий составляет 71,8 миллиарда гривен.

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