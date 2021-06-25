За добу в Україні щепили майже 100 тисяч людей – МОЗ

В Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 96 180 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу отримала 40 970 людей, повністю імунізовані – 55 210 людей.

Протягом дня працювали 656 мобільні бригади, 1 200 пунктів щеплення, 24 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 1 834 971 людину, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 490 376.

Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 736 600 людей.