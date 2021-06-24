Реальний ВВП скоротився більше, ніж прогнозував Нацбанк – у регуляторі назвали причини

У першому кварталі 2021 року реальний обсяг валового внутрішнього продукту скоротився на 2,2% у річному вимірі і на 1,2% порівняно з четвертим кварталом минулого року, констатували в Національному банку на основі даних Державної служби статистики.

Регулятор визнав, що фактичне падіння економіки виявилося глибшим, ніж він попередньо прогнозував у Інфляційному звіті за квітень 2021 року. Тоді Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8% – передусім через карантинні обмеження.

У центробанку невідповідність фактичної ситуації і прогнозу пояснили погіршенням показників реального сектору економіки в березні та повільнішим відновленням сфери послуг на тлі карантинів.

Основну підтримку економіці в період із січня по березень надавало фактичне споживання домогосподарств, чиї витрати зросли на 4,4%. Цьому, зазначають у НБУ, сприяло зростання зарплат після локдауну минулого року і часткового пристосування бізнесу до нових умов.

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«Водночас карантинні заходи призвели до сповільнення зростання приватного споживання порівняно з четвертим кварталом 2020 року (5,3% р/р). Збільшення кінцевих споживчих витрат сектору загально-державного управління також сповільнилося (до 3,2% р/р порівняно із 4,1% р/р у четвертому кварталі 2020 року), відображаючи стриману фіскальну політику на початку року», – пояснюють у Нацбанку.

Передусім зниження ВВП пояснюють спадом чистого експорту, тоді як імпорт пожвавлювався за рахунок підвищення споживчого попиту. У першому кварталі імпорт зріс на 3,7% реального ВВП (при падінні на 4% в останньому кварталі 2020-го)

«Натомість спад експорту поглибився (до 17,4% р/р із 9,2% р/р у попередньому кварталі) через нижчі минулорічні врожаї, стагнацію у тваринництві та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках, зокрема для продукції гірничо-металургійного комплексу. Як наслідок, від’ємний внесок чистого експорту в річну зміну реального ВВП збільшився до 9,5 відсоткових пунктів (проти -1,6 в. п. у попередньому кварталі)», – йдеться в повідомленні регулятора.

За його даними, скорочення експорту позначилося на промисловості. Крім того, менші бюджетні видатки на дороги нібито позначилися на показниках оптової торгівлі та транспорту, погіршилися також показники сфери гостинності, оборони та державного управління. Стабільнішими виявилися банківський сектор, сфери IT та нерухомості.

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Втім, у Нацбанку прогнозують, що економіка «повернеться до стійкого відновлення» з другого кварталу. Цьому має сприяти низька база порівняння 2020 року та швидке відновлення світової економіки завдяки вакцинації та міжнародним програмам стимулювання.

«У квітні покращилися сезонно скориговані показники більшості видів діяльності в Україні, зокрема роздрібної торгівлі, будівництва та промисловості. Поліпшуються ділові очікування підприємств та споживчі настрої населення. Оперативні дані зовнішньої торгівлі за квітень-травень свідчать про активізацію експорту, високі темпи зростання імпорту споживчих товарів та окремих товарів інвестиційного призначення», – стверджують у центробанку.

Ці показники планують навести в черговому інфляційному звіті, який має бути оприлюднений 29 липня 2021 року.

У травні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні на 14% зросла роздрібна торгівля.