Прем’єр повідомив, що в Україні зросла роздрібна торгівля

В Україні на 14% зросла роздрібна торгівля, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці.

«За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільші темпи росту показали Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області. Це позитивний тренд на шляху відновлення нашої економіки після кризи», – написав Шмигаль.

За даними Міжнародного валютного фонду, у 2020 році на тлі пандемії валовий внутрішній продукт України знизився на 4,2%.