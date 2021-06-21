НБУ ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену воїну Василеві Сліпаку

21 червня Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету «Василь Сліпак». Монета номіналом 2 гривні, продовжує серію «Видатні особистості України», вона присвячена Герою України, кавалеру орденів «Золота Зірка», «За мужність» І ступеня, волонтеру, учаснику бойових дій на сході України, воїну-добровольцю з позивним «Міф» – Василеві Сліпаку.

Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, один з лідерів української громади Франції, член Об’єднання українців Франції. «Відклавши свої концерти на світових оперних сценах, із 2015 року боронив Українську державу від російського агресора і загинув на 41-му році життя – 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське», – зазначено на сайті Національного банку України.

Монету виготовлено з нейзильберу, тираж – 35 000 штук. В НБУ подають опис монети, в якому, зокрема, зазначають: на аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис «УКРАЇНА»; у центрі на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, праворуч від якого: нотний рядок; ліворуч написи: ВАСИЛЬ СЛІПАК «МІФ» (унизу півколом).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата, стилізовані гілки дерев (угорі та внизу).

Над монетою працювали: художник Андрій Єрмоленко та скульптори Володимир Атаманчук і Анатолій Демяненко.

Василь Сліпак народився у Львові в 1974 році, у 1997 році поїхав співати в Паризьку національну оперу, а з початком Революції гідності став волонтером у Франції і збирав гроші на Євромайдан. У 2015 році Сліпак вирішив поїхати захищати Україну на схід, він вступив до Добровольчого українського корпусу, де отримав позивний «Міф» – скорочення від «Мефістофель», арію якого співак неодноразово виконував.

Василь Сліпак загинув у бою 29 червня 2016 року.

У квітні 2017 року воїнові-співаку було посмертно присвоєне звання Героя України «за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Василь Сліпак похований у Львові на Личаківському цвинтарі.

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