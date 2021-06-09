НБУ вводить в обіг монету, присвячену першому голові ОУН Євгену Коновальцю

Національний банк України з 9 червня вводить в обіг пам’ятну монету, присвячену першому голові Організації українських націоналістів Євгену Коновальцю, повідомила пресслужба регулятора.

«Пам’ятна монета «Євген Коновалець» номіналом 2 гривні, продовжує серію «Видатні особистості України», вона присвячена військовому і політичному діячеві, особистості, що символізує спадковість української національно-визвольної боротьби, – Євгену Михайловичу Коновальцю... Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – «спеціальний анциркулейтед», маса – 12,8 г, діаметр – 31,0 мм, тираж – 35 000 штук. Гурт монети – рифлений», – йдеться в повідомленні.

В НБУ розповіли, що аверс монети виглядає так: на тлі калинової гілки, яка обрамлює монету ліворуч, зображений малий Державний герб України (угорі), праворуч від якого напис «Україна; по центру, на дзеркальному тлі, – фалеристична пам’ятка часів визвольних змагань у вигляді монограми з двох літер «С», переплетених гілкою червоної калини, – відзнака «Стрілецька Рада»; праворуч від якої – слова Коновальця:»Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба», та його факсиміле; Унизу: номінал монети – 2 гривні та рік карбування монети – 2021; логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (ліворуч від фалеристичної пам’ятки).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Євгена Коновальця, ліворуч від якого напис ОУН та стилізований тризуб з мечем; праворуч написи: Євген Коновалець (півколом), роки життя 1891 – 1938 (унизу).

Повідомляється, що над монетою працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук. Програмне моделювання – Юрій Лук’янов.

Євген Коновалець – полковник Армії Української Народної Республіки, командант Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, голова Організації українських націоналістів, один з ідеологів українського націоналізму.

Крім того, сьогодні в обіг виходить пам’ятна монета «Спадок» номіналом 10 гривень.