Словаччина отримає 6,3 мільярда євро на відновлення після пандемії від Єврокомісії

На зустрічі з керівництвом Словацької республіки у Братиславі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 21 червня позитивно відгукнулася на опрацьований план реконструкції й витривалості країни, який передбачає фінансування від Євросоюзу. Йдеться про план відновлення після COVID-19, який ставить метою проведення реформ, зокрема, у сфері кліматичних змін і цифрової трансформації.

З метою реалізації плану реконструкції й витривалості Словаччини Європейська комісія готова надати Словаччині грант в сумі 6,3 мільярда євро.

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При цьому установа ЄС відзначила як позитивний фактор те, що в плані реформ Словаччини 43 відсотки коштів призначаються на сферу клімату, 21% – на підтримку цифрової трансформації.

Фон дер Ляєн наголосила, що план Словаччини відповідає економічній і соціальній ситуації в країні.

«План містить велику кількість реформ, а також багато вкладень, які пов’язані з кліматом і зміцненням процесу диджиталізації», – сказала президента Єврокомісії.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн звернула увагу на потребу захищати демократичні цінності, які є основою співпраці європейської спільноти.

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Також прем’єр Словаччини Едуард Геґер під час зустрічі з президенткою Єврокомісії висловив думку, що «від плану відновлення країни значною мірою залежить майбутнє» країни. Він закликав співгромадян об’єднати всі сили для реалізації пріоритетів плану.

Першими країнами, чиї плани відновлення після пандемії отримали погодження Єврокомісії, стали Іспанія та Португалія 16 червня.