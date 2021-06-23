Орендарі, які працюють на землі, отримають переважне право її викупити – Шмигаль

Аграрії, які працюють на орендованих ділянках сільськогосподарської землі, отримають пріоритетне право її викупити після відкриття ринку землі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

«Аграрії, які багато років працюють на ділянці, отримають переважне право її викупу. В той же час усі угоди купівлі-продажу перевірятимуться на дотримання вимог закону», – заявив він.

Крім того, як зазначив голова уряду в своєму телеграмі після засідання, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це, за його словами, дозволить забезпечити коректну процедуру продажу.

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«Ринок землі – це про справедливість, коли громадяни України зможуть вільно розпоряджатися своїм майном, як це передбачено в Конституції», – додав прем’єр.

Він закликав Міністерство аграрної політики належно поінформувати «людей на місцях» про переваги земельної реформи.

Президент України Володимир Зеленський 24 травня підписав закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», який Верховна Рада ухвалила 28 квітня. Ринок землі має запрацювати 1 липня.