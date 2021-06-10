КСУ не зміг затвердити порядок денний 10 червня через позицію шістьох суддів – представник президента

Конституційний суд України 10 червня не зміг затвердити порядок денний, повідомив у коментарі Радіо Свобода представник президента в КСУ Федір Веніславський.

«За великим рахунком, тут мова йде не стільки про фактичне блокування діяльності суду, скільки про вимогу розглянути клопотання, яке було заявлено ще 3 червня під час усних слухань щодо конституційності законодавства про обіг земель сільськогосподарського призначення, щодо неможливості розгляду цього питання без участі суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Це питання не було розглянуте тоді, воно було відкладене на невизначений строк… Це фактично стало підставою для того, щоб Конституційний суд не затвердив порядок денний», – сказав Федір Веніславський.

За його словами, ініціатором виступив суддя Олександр Литвинов. Він ситуацію наразі не коментував.

Інформацію про блокування роботи КСУ також підтвердила постійна представниця Верховної Ради в суді Ольга Совгиря.

«Робота суду була заблокована шістьома суддями. Основним і єдиним мотивом блокування стала вимога забезпечити участь у судових засіданнях Олександра Тупицького, який указом президента України №124/2021 від 27 березня 2021 року був звільнений із посади судді Конституційного суду України», – написала Совгиря у телеграм.

За її словами, 10 червня суд «мав продовжити розгляд низки резонансних справ», зокрема, справ щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної.

У пресслужбі КСУ в коментарі Радіо Свобода підтвердили, що суд 10 червня не затвердив порядок денний.

Подання народних депутатів щодо конституційності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», надійшло до Конституційного суду в травні 2020 року.

Слідчі ДБР повідомили Тупицькому 28 грудня 2020 року про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених частиною 2 статті 384, статті 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Президент Володимир Зеленський відсторонював Тупицького від посади судді КСУ, але терміни відсторонення давно закінчилися. Зеленський також скасував указ про його призначення суддею КСУ, але скасування указу, відповідно до закону про КСУ, не означає звільнення з посади чи припинення повноважень судді.