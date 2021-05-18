ДБР завершило досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп свідка

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі щодо «колишнього глави Конституційного суду України» у справі про дачу неправдивих свідчень, штучному створенні доказів і підкупі свідка. Обставини, описані в повідомленні від 18 травня, вказують на справу судді КСУ Олександра Тупицького.

«Наразі матеріали кримінального провадження відкрито для ознайомлення стороні захисту. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт буде скерований до суду», – повідомляють у бюро.

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За версією слідства, у 2018 році суддя «підкупив свідка задля надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, де проходив як підозрюваний».

Також Тупицького підозрюють у тому, що він тричі протягом 2018-2019 років давав неправдиві свідчення слідчому у справі ексголови ВГСУ Віктора Татькова.

«Крім того, слідчі ДБР продовжують здійснювати досудове розслідування вчинення вказаною особою інших кримінальних правопорушень», – заявляють у відомстві.

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Слідчі ДБР 28 грудня 2020 року повідомили Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених частиною 2 статті 384, статті 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.