Зеленський утворив комісію для відбору кандидатів на суддів КС за квотою президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 167/2021 «Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України». Про це 20 квітня повідомляє офіційний сайт глави держави.

Згідно з документом, керівник президентського офісу Андрій Єрмак має у десятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

Крім того, документ визнає таким, що втратив чинність, указ президента України від 4 жовтня 2017 року з аналогічною назвою.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький нині оскаржує і указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.