Засідання ВСУ щодо оскарження Тупицьким указу Зеленського перенесли на 20 травня

Судове засідання за позовною заявою голови Конституційного суду Олександра Тупицького до президента України Володимира Зеленського про визнання незаконним і нечинним указу глави держави, яким він скасував призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями КСУ, перенесено на 20 травня. Про це Верховний суд повідомив Радіо Свобода у відповідь на запит.

«Відкладено на 20 травня у зв’язку із задоволенням клопотання представника відповідача про залучення до участі у справі Офісу генерального прокурора як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача та надання представнику відповідача строку для надсилання учасникам справи копій документів, які стали підставою для ухвалення оскаржувального указу», – інформує Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький нині оскаржує і указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.