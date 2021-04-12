Засідання КСУ щодо звільнення Тупицького й Касмініна не відбулося – пресслужба

Спеціальне засідання Конституційного суду України 12 квітня, на якому повинні були розглянути звільнення з посад суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, не відбулося, повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду.

У КСУ не розповіли іншої додаткової інформації з цього приводу.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький оскаржує указ президента про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.