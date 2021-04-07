Тупицький знову не прийшов до суду на розгляд обрання йому запобіжного заходу

Печерський районний суд Києва відклав до 15 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду було скасовано президентом Володимиром Зеленським.

Під час судового засідання 7 квітня адвокати Тупицького повідомили, що він виїхав за межі Києва через хворобу матері. Прокурори заявили про неналежну процесуальну поведінку Тупицького та про те, що жодних документів, які підтвердили б поважність причини його відсутності на засіданні, адвокати Тупицького не надали.

В результаті, суд відклав розгляд клопотання до 10:00 15 квітня.

Раніше суд уже відкладав засідання з обрання Тупицькому запобіжного заходу через його його непояву на засіданні.

28 грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили Олександрові Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

Олександр Тупицький оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Указ Зеленського наразі оскаржують у Верховному суді.